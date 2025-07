"Usne moje, moj nos"

- Evo ovde sada stojim sam, a trebalo je možda da me dočekaju Milica i moja ćerka. Desio se život i to je to. Čuo sam da su na odmoru i drago mi je zbog toga. Pozvaću je sutra da vidim šta se dešava. Sada sam video kako mi izgleda ćerkica i presrećan sam - rekao je Terza i dodao: