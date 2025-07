Prvi jutjuber na našim prostorima

Naziv njegovog vloga je Gastozz Stories i prvi put je postavio klip 6. novembra 2009. godine. Posebnu pažnju je privukao klip „Nafurana mala“ u kome ismeva devojku po imenu Stefana. Na ovaj način je stekao mnogo fanova, ali bilo je i onih koji su ga kritikovali. Ostali popularni klipovi su: „Pesma o fejsbuku“ koju je sam komponovao, parodija „Mala nevesta“, „How to kiss a devojka with usta and jezik“, kao i drugi koje je snimio sa bivšom devojkom Marijom Jakovljević.