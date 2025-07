- Zaslužili smo da se večeras svi opustimo, dosta smo toga ovde prošli, sad kad sam ušla, ušla sam s osehom na licu i počela sam da volim ovu kuću. Ljudi su me toliko najavljivali. Mislila sam da će ili Aneli ili Gastoz biti, uopšte se nisam iznenadila, opet sam druga, dobila sam nagradu i prezadovojna sam i presrećna. Zahvaljujem se svima, produkciji, Pink televiziji i Velikom šefu i šefici - rekla je Anđela i progovorila o sinoćnjem suočavanju svog oca sa Karićima:

- Preponosna sam na svog tatu, maca je pojela jezik kad je tata došao. Zabio se neko u čošak kad je tata progovorio i to je najveća pobeda mene i mog tate - kaže Anđela, a onda je progovorila o prozivkama i provokacijama od strane Osmana Karića.

- Iskreno, potpuno bespotrebno, to je od Osmana sa bananama krenulo. To ne priliči njemu, osetila sam potrebu da nešto kažem i stanem iza sebe. Smatram da je to sve bilo bespotrebno, ja njemu ništa nisam uradila da bih dobila takav vid hejta... Valjda je sinoć objašnjeno kada je lik koji je jak na tastaturi pokazao da nema jezik - rekla je Đuričićeva i dodala: