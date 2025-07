- Ja sam najgori, nisam bio ni blizu prvog meta, mene to ne zanima, a šta je on i ko za njega glasao ko spominje grobove i sanduke.. Ja sam najgori, a ko je on? Vređao je najstrašnije i napadao, ja poštujem volju naroda, ali je sramotno da jedan takav ljigavac može da pobedi i njegov parnter Anđela koja je jako loša... - kaže Lepi Mića za Vikend specijal premijera:

- Aneli je bila polupana ove godine i jedva je izdržla sezonu, Ja sam mislio da će ona biti treća, tako da je to to, dva prevaranta su uzela prvo i drugo mesto. Ona je jasno pričala da je samo zanimaju pare. Prevaranti, lažovi, narod poštujem, ali treba da se zapitamo da li je pošteno da on koji spominje grobove pobedi. Ja psujem, ali ne bih nikada rekao to što je on rekao - poručio je rijaliti veteran.