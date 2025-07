"Zaustavljaju autobuse da bi se slikali s Majom"

- Nema ništa od njegovog ulaska, o Aleksandri Nikolić nemam šta da kažem, ona nije u dobrim odnosima sa mojom ćerkom. To su ženske stvari i ne želim tu da se mešam. On je nasilnik, on je pretukao mnoge devojke, on ucenjuje devojke sa snimcima, objavljuje, istima traži novac, on je jedna bitanga. Vidimo da je pokušao Aleksandru dok je bila trudna da joj puca u stomak, bila je lišena slobode 7 dana nije imala pasoše i telefone kod sebe, to je prijavljeno sudu. O njemu sve najgore. Čim bude prešao granicu on će biti uhapšen, mene i Maju je policija pozvala na informativni razgovor - rekao je za Blic, pa otkrio do sada nepoznat detalj iz njihove veze: