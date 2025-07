- Fanovi su mi javili da je zapratio Filipa Đukića i da šalje glasovne Mini Vrbaški koja me pljuvala, to nisam videla. Otpratila sam ljude za koje znam da su pričali loše o meni. Ne zanimaju me hejt komentari i ništa me ne pogađa. U srži smo ono što jesmo, sad sam napolju, pa mogu da se pokažem onakva kakva sam, njegwe principe on pokazuje - rekla je Ena, pa se osvrnula na bivše cimere: