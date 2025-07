Njen poziv iznenadio je sve, jer niko nije očekivao da će se s bratom čuti tokom neke emisije. Ona je otkrila da su Gastozu u Svilajncu spremili doček kako bi proslavili njegovu pobedu u "Eliti 8", ali da on i pored toga neće da dođe u rodni grad.

Brat u sukobu s Kačavendom, ona je hvali

- Milena, veliko poštovanje sa moje strane. Ono što želim da ti kažem je to da uprkos svemu ja o tebi imam izuzetno mišljenje i na to ništa nikada neće da utiče. Večeras je oprošetno sve i samo gruvaj. Svi smo buljavi i plavooki i ličimo. Pitanje za brata, mi smo zaklali i jagnje i prase, a čujem da on neće da dođe - rekla je Gastozova sestra.