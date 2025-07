- Ne, slučajno samo se videli u prolazu. Pozdravio se sa mnom i sa Dačom, a posle je rekao da sam ga ne znam kako poljubila. Dodala sam ga na Instagramu, ne znam da li je on mene. On je meni drag, on je legenda za rijaliti i ja ga stvarno gotivim. On dobro zna da igra ovu igru baš jer zna da navuče da ide na živce. Dobro je odigrao sa Anđelom, sve sa Anđelom je dobro odigrao, jedna zabluda. Onakve svađe, a na kraju poljubac baš sam bila u šoku. Nije mi bilo jasno da posle onog da nikad neće da bude sa njom bude poljubac i ona da je tako lako prešla njegovim drugarima preko svega. Što se tiče njega, mislim da je ovo njegova igra. Možda je želeo nju da dovede do prvog mesta, napadao ju je, a videlo se da je to bilo veštački. Ponašanje kakve je Nenad imao prema njoj poslednje dve nedelje, totalno ju je ponizio kao ženu i očekivala sam da će ona da bude pobednica, ali su ljudi prepoznali tu igru i on je pobednik. Mene je poljubac šokirao jer ako nisu toliko složni bili u "Eliti 8" kako su sad toliko složni? - komentarisala je Sofija.