Da život piše romane, dokaz je Ana Bekuta . Pevačicu život nije mazio, ali uspela je da od podstanarskog života dogura do titule kraljice nekretnina među estradnjacima. Bekuta je tokom bogate karijere ulagala novac u zidove i sada ima nekoliko nekretnina. Kako smo saznali, pored luks penthausa na Vračaru od pola miliona evra, u kojem živi i u kojem je provodila dane s Milutinom Mrkonjićem Mrkom, ima još jedan stan u ovoj opštini.

Ana je sve stekla sama

Interesantno je to da je Ana svojevremeno živela kao podstanar u stanu kod Ace Ilića i Biljane Jevtić na Senjaku, što je bračni par jednom prilikom potvrdio:

- Kad se Ana razvela od Preje, živela je u stanu kod mene i Biljane, bilo je to devedesetih. Mi smo imali stan na Senjaku i ona je bila u njemu nekih sedam godina, nakon toga je stala na noge i kupila stan - ispričali su Aca i Bilja gostujući na televiziji.

Ponosna na svoje uspehe

- Iako mi je karijera tada bila na vrhuncu, teško da bih pristala da se vratim u to vreme. Pamtim da sam plaćala kiriju u iznajmljenom stanu na Senjaku, pozajmljivala čekove, kanistere s benzinom, jedva dolazila do cigareta. Moja sestra Milina bila je bez posla, mlada Dobrila je živela od plate medicinske sestre, otac mi je u to vreme bio teško bolestan. Kod mene u iznajmljenom stanu primao je infuziju jer nije bilo mesta u bolnici. Ubrzo nas je i napustio - ispričala je tada Ana.