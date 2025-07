- Sa Filipom sam se kratko čula, pošto me je komentarisao na storiju. Odgovorila sam mu na storiju. Pitala sam ga gde sam se pogubila, a on je rekao: ''U rijalitiju generalno''. Ja sam samo stavila lajk i to je to. Sa Borom nemam nameru u životu da se čujem, on je samo prihvaćen u društvu ovako, a Filip je druga priča - bila je jasna Čolićeva.