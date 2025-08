- Ja sam emotivno zauzet. Srećan sam, imam dečka, prelepo mi je. Ne želim da ga eksponiram, posvećen je pažljiv i romantičan. On je iz Beča, moje je godište. Bili smo danas u bioskopu. On mi pruža ljubav koju sam želeo da imam. Zove me, brine se, teši me. Ko god da mi poruku ide na blok, a njemu ako neki muškarac pošalje poruku, pravim mu pakao od života. Uživamo u ljubavi. Ima novca, to mi nikad nije bilo presudno. Gradićemo zajedno sve