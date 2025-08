U velikoj ispovesti udovica Saše Popovića , Suzana Jovanović , koju je dala ekskluzivno za novi broj tabloida Scandal, otkriva na koji način se on razboleo i šta su im doktori rekli da je okidač njegove neizlečive bolesti bilo. Suzana je istakla da se Saša nije dao do poslednjeg dana, ali da su im doktori rekli da ne znaju tačan uzrok, budući da je pazio na ishranu, da nije konzumirao alkohol, te su doneli zaključak da je glavni uzrok njegove bolesti bio - stres.

- Svi smo imali nadu do samog kraja, da se borimo. Ok, jeste rak želuca, endokrini, taj neki, ta neka dijagnoza. Kad sam ušla unutra i kad su i meni to rekli, ja sam krenula da se tresem, mislim otkud znam, zašto, zbog čega, milion pitanja sam sebi postavlja u sekundi. Ne znaju uzrok, niko ne zna uzrok, mi smo isto to pitali. Noćni život nije, loša ishrana nije, konzumacija nikakvih supstanci, alkohol nije, ne znaju. Oni prvo što kažu, ljudi stres je taj glavni okidaš kod svih nas. Gde će nešto da pukne u organizmu i gde će da se desi žarište. Da se nešto upali, da krene odatle da gori - ispričala je Suzana za Scandal!.

- On nikada nije hteo da posustane, da kaže da se plaši, kakav li će ishod da bude, i uopšte nije hteo da priča na temu da će on da izgubi, nego da će biti pobednik, da ćemo mi tu bolest da pobedimo. On pre svega, pa mi kao porodica i njegova najbliža i najveća podrška. Nikada ni jednog trenutka nismo pričali, ne daj Bože da će doći do tragičnog kraja, ja prva. Ja sam isto borac, ja kroz zid glavom nekada idem, što ne bi možda valjalo, ali takva sam, šta da radim. Ma samo da se borimo, mi moramo da uspemo, ti moraš da pobediš ovo, pa smo imali i planova za sledeće leto, tj. ovo leto, da putujemo, da idemo, da svuda idemo sada konačnu mu je to kliknulo bilo u glavi. Da se posveti sebi i deci i nama, da više budemo zajedno, da više provodimo vremena zajedno. Da budemo na okupu. Znači nijedne sekunde nije bilo reči da on može ne daj Bože da tragično završi.