Sinoć je došlo do novog sukoba Ivana Marinkovića i Miljane Kulić zbog toga što on nije ispunio obećanje i pošao na more sa sinom Željkom, kako je obećao.

Iako je Ivan Marinković tvrdio da je sa Miljanom u dobrim odnosima, te da on na more nije mogao da ode iz opravdanih razloga, Kulićeva se uključila u emisiju "Narod pita" i demantovala ga.

Ivan Miljković besan zbog Mijane Kulić Foto: Printscreen/Instagram

Svađa Ivana Marinkovića i Miljane

- Drugi put laže dete da će doći na more. Laže da se čuje svaki dan sa detetom, danas nas je pozvao. Kad sam bila kod njega u stanu nisam mogla da ga namolim da pozove. On nikad za dete nije dao nijedan dinar, niti je nama potrebno, niti smo tražili. Kad su mama i tata imali rak, a ja sam bila u sezoni četiri tad mu je Jelena bila najbolja, a on nije pitao dok mama prima hemoterapiju da li treba da ga pričuva. On priča sve najbolje o nama da ne ispadne da svi lažemo i Jelena i Goca i da su svi najgori, a on najbolji - govorila je Miljana.

- To je to, sve si u pravu, Miksi - rekao je Ivan.

- On je mene blokirao - otkrila je Kulićeva.

- Da li znate zašto? Zvala me je 98 puta - dodao je Marinković.

- Nije Goca nagovorila Lenu za oca, nego je slušala da se majka j**e sa kumom. Vidim da je on još uvek lud za Aleksandrom, a ona ga odj**ava. Njega su svi odj**ali. Vidim koliko je tužan jer nije došao na more. Blokiraću ga kod mame i tate, on svakako neće zvati jer ga ne zanima, a te priče može babama šmekerkama da priča kako ga Željko interesuje. Upisaću ga za oca i tužiti za alimentacije, ako može Leni da plaća može i Željku. Više neće imati kontakt sa nama jer neću da mi dete bude polupano kao što sam ja... Ima tatu, nema tata, a od oca stvarno nema ništa - pričala je Miljana.

- Sad kad si se uključila i rekla da imam ovakav odnos sa Željkom to je tako - dodao je Ivan.

- Svi lažu samo Ivan govori istinu... Goca laže, Lena laže, Jelena laže... Što se ne potrudi da dođe na more i pozajmi se? Od mene se pozajmljivao i vraćao, njega boli ona stvar - dodala je Miljana.

- Ti kad si pozajmila nisi vratila, vrati prvo 4.000 evra - rekao je Ivan, a onda pozvao Mariju Kulić.

- Ja bih zabranila ovom čoveku da izađe na televiziju, ti si nula - poručila je Aleksandra.

Miljana: "Zaradio je 100.000 evra"

Podsetimo, Miljana sa porodicom trenutno boravi u Crnoj Gori, gde je govorila o odnosu sa Ivanom i rekla da će ga tužiti za alimentacije.

- Da, Željko i ja provodimo sve vreme zajedno, čim se probudim, odemo na plažu, igramo se, kupamo se. Juče ga je otac jednog dečaka učio da pliva, pošto Željkov otac još nije došao. Apsolutno sve sam mu platila, rekla sam da ću i prevoz da mu platim, da može da jede i pije koliko hoće, da imam novac za apsolutno sve, da samo dođe zbog Željkove sreće, on mi je napisao: “Nema šta meni ko da plaća”. Ja sam se tu iznervirala i bacila sam telefon i razbila. Ja sam ga otpratila. Napisao mi je: “Prestani da zivkaš, radi šta hoćeš” i onda sam se ja iznervirala i zato sam ja sve ono objavila na društvenim mrežama. Dokazao se on i sa Lenom, a i sad sa Željkom. Iako ovde ima sve, njemu je bitnije da klošari po kraju i da pije tamo, nego da bude sa detetom - kaže.

- Sve što je Jelena rekla za njega, sve je istina. On kad je bio kod nas kući, alkoholisao se, ne možemo viskija da se nakupujemo u prodavnici. Pije po celu noć, i onda legne alkoholisan pred detetom. Smradina jedna. Svi treba da dignu ruke od njega i da crkne kao pseto. Običan jedan smrdljak. Čim budem otišla u Niš, upisujem njegovo ime i prezime, neće više da bude “NN” i ima svakog meseca da plaća alimentaciju. Znaš šta je kupio detetu rođendan? - Patike od 5.000 dinara. Misliš da se ponudio da plati nešto u restoranu? Rekao je: ”Što kući ne napravite?” Klošarčina jedna, kako ga nije sramota? Zaradio je 100.000 evra, a detetu je došao sa 40 evra. Nije sve u novcu, ali ne znam kako taj čovek nema ni obraza ni srama. Naravno da sam izrevoltirana i besna, neću više da laže dete. Jeb*o mu pas mater i meni kad sam bila sa njim, ali dobro, ne bih imala ovo zlatno dete. Jedino je to sreća u nesreći, a on je jedan težak ološ, alkoholičar i narkoman.