Slušaj vest

Pobednik rijalitija "Elita 8" Nenad Marinković Gastoz i drugoplasirana Anđela Đuričić skroz su se opustili u njenoj rodnoj Crnoj Gori, pa je na društvenim mrežama osvanuo njihov snimak o kom se priča.

Gastoz je, naime, snimao Anđelu dok se skidala na plaži, što je pokrenulo lavinu poruka na Instagramu. Njemu je ovaj prizor očigledno bio toliko lep da je želeo da ga baš svi vide.

1/5 Vidi galeriju Anđela Đuričić se skida na plaži Foto: Printscreen/Instagram

Inače, njih dvoje su se juče prvo na plaži krili od znatiželjnih pogleda na posebno izdvojenom, drvenom delu, ali su ih obožavatelji vrlo brzo spazili. Usledilo je fotografisanje sa njima, što su oboje sa zadovoljstvom prihvatili.

Anđela Đuričić je bila u tangama, što su zabeležile naše kamere, a u jednom momentu Gastoz i ona su se prepustili strastima, pa su se ljubili nasred plaže.

Podsetimo, Gastoz je upoznao je Anđeline roditelje, oca Velišu i majku, na ručku. Sa njima je bila i Anđelina sestra. Porodica je bila nasmejana, što je ukazivalo na to da su Gastoza dobro prihvatili.

- Mi smo u Herceg Novom proveli dva dana, upoznao se Gastoz sa mojom porodicom i sve je proteklo u najboljem redu, kao što ste imali priliku jednim delom da vidite. Srećni su zbog nas i podržavaju nas - istakla je bivša zadrugarka.

Lažna veza

Inače, Anđela i Gastoz započeli su vezu pred kamerama "Elite 8", gde su imali veoma buran odnos. Ipak, po izlasku iz rijalitija ostali su zajedno, a neki od njihovih cimera smatraju da je njihov odnos lažan.