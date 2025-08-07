Slušaj vest

Aleksandra Nikolić, Ivan Marinković, Milovan Minić i Milosava Pravilović gostovali su u emisiji "Narod pita" i napravili opšti haos u studiju kada su ušli u žestoki sukob.

Karambol u emisiji

Aleksandra i Ivan su prvi ušli u konflikt, kada je ona oplela po njemu iz sve snage.

- Decu ne viđa, a priča o našoj deci. Da se ja pitam on ne bi imao pristup deci. On priča o nečijoj deci, a ceo moj grad zna da sam 24 sata dnevno provodila sa svojim detetom. Lena se odrekla svog ca javno, njemu je suština rijaliti dok se ja borim za starateljstvo - govorila je Aleksandra.

- M*š bre. Ima da te isavijam ovde. Pljuvala si oca svog deteta sa mnom i ovog ovde što sedi, a sad pričaš drugačije - odbrusio je Ivan.

- Sramota. Ti vičeš da mene ne poznaješ, a jesi me poznavala kad sam ti život spasavao? - pitao je Milovan.

- Ima li neki klip gde ja idem i plačem. Marijana je srećna sa Urošem, a ti si sa ovom kalašturom - ubacio se Ivan.

- Kalaštura te rodila čim si takvo smeće - skočio je Milovan.

- Meni si oca psovao - ubacila se Milosava.

- Ovaj me vređa, a ti ćutiš. Bitno je da je on mene i moje dete podržavao kad je bilo najbitnije - skočila je Aleks.

Milosava uvek bila protiv veze sa Milovanom

Nakon pomirenja Milovana i Aleksandre, njena majka Milosava je javno govorila da nikada neće prihvatiti taj odnos.

- Neću prihvatiti njeno pomirenje s Milovanom. Mnogo sam teṣ̌ko podnela sve ovo i zdravstveno i psihički. Samo želim da izađe i da je čvrsto zagrlim. Nema ṣ̌ta ona da traẓ̌i s njim, on njoj nije potreban - rekla je Milosava i dodala:

- On je njen najveći neprijatelj. Na brzinu sad pogušava da je uhvati, jer zna da kad izađe, ona će se videti sa nama, svojom porodicom i svatiće da ne treba da bude pored njega. To je jedan patološki lažov. Niko ne prihvata to. Ako ostane sa njim, u moju kuću ući neće. Ostavila sam sve, kuću celu, samo da odem tamo, da joj budem podrška, a ona ovo sad radi. Precrtaću je ako mu stvarno pređe preko svega. Njemu je Uroš učinio uslugu, to je činjenica. Bućnosti tu nema, nikakve budućnosti. Marijana će najgore tu proći, to tvrdim.

Oglašavanje Milovanove supruge

Jednom prilikom se supruga Milovana Minića oglasila za medije i progovorila o prevari.

- Nikad srećnija nisam bila i stvarno mislim da je sudbina sve ovo što mi se izdešavalo i da sam konačno doživela nešto o čemu oduvek maštam, a to je prava ljubav i boli me uvo ko će u šta da veruje, bitno mi je da je meni lepo - rekla je Marijana za Pink.rs.

Podsetimo, Milovan Minić je u Zadrugu 8 Elitu ušao nakon nekoliko meseci od početka, a razlog njegovog učešća je njegova ljubavnica Aleksandra Nikolić, koja je u tom periodu počela ljubavnu priču sa Ivanom Marinkovićem.

Milovan kod kuće ima suprugu i maloletno dete pa su svi ostali šokirani kada je odlučio da javno kaže da ima ljubavnicu i da je ona razlog njegovog ulaska.

