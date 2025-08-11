Slušaj vest

U toku emisije "Narod pita" uključila se gledateljka koja tvrdi da je rođaka Anđele Đuričić, i otkrila kako je porodica bivše rijaliti učesnice prihvatila njenog novog dečka Nenada Marinkovića Gastoza.

Voditeljka Ana Radulović je ugostila Milenu Kačavendu, Sofi Tkačenko i Danila Daču Virijevića koji su, između ostalog komentarisali Anđelu i Gastoza koji su nedavno bili u Đenovićima.

- Ja sam Anđelina rođaka. Vi nju ne poznajete, ona je drugačija van kamera, vesela i svi je vole u Herceg Novom. Ovo što Dača priča, on ima averziju prema Nenadu i ne poznaje ga. Sad sam baš gledala ovaj prilog i malu Sofi... Ona deluje naivno, a vrlo je prefigana naročito kad je Gastoz sedeo na stepenicama, a ona pored njega. Ona mu se tu direktno nabacivala i to nije bio prvi put. Mala je vrlo namazana! Na portalima u Crnoj Gori se mnogo piše o njoj. Ona deluje slatkorečivo i veselo, a namazana je - govorila je gledateljka.

- A o Anđeli pišu lepo? O svima nama se piše i lepo i ružno - dodao je Dačo.

- Dačo, pokaži se kao pevač to ti je najvažnije. Lepo pevaš i sve je okej, šarmantan, iz dobre porodice, ali ne možeš nekog da blatiš koga ne poznaješ - rekla je gledateljka.

- Ja Gastoza poznajem - dodao je Dačo.

- Ti ne možeš ti da ga poznaješ bolje od mene! Ja sam kuća pored. Vi njega ne poznajete, on se zeza. On ide kroz šalu, to je sve njegova šala. Nije lepo da tako pričaš o čoveku koga ne poznaješ. Drugo je njegova igra u rijalitiju, a drugo je život. Ti si ovde fin, a unutra si bio drugačija ličnost. Ja sam njena familija sa očeve strane, nismo mi bliski, ali jedno treće ili četvrto koleno. Mi se družimo i znam kako su se Veliša i Lilja odnosili sad kad je bio i kakav je utisak ostavio. Fantasično, čovek ne može da ga prepozna - nastavila je gledateljka.

- Znači foliranti, kako tamo nije bio takav? Zanima me da li je Veliši Gastozu nju isporučio kao kantu? - pitao je Dačo.

- Nije je isporučio - rekla je gledateljka.

