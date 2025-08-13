Slušaj vest

Učesnica rijalitija Sofi Tkačenko, koja je u Eliti 8 osvojila treće mesto, bila je na utakmici Crvene zvezde na Marakani.

Naime, Sofi je sinoć prvo pokazala kako joj misterizoni muškarac pomaže da obuje sandale, a mnogi su pomislili da joj je to novi dečko. Ona je tako skockana u beloj haljini i sa rukavicama na rukama otišla na fudbalsku utakmicu Crvene zvezde i svojom pojavom privukla je veliku pažnju.

1/5 Vidi galeriju Sofi Tkačenko na fudbalskoj utakmici Foto: Printscreen/Instagram

Sofi je pozirala na punoj Marakani, a komentari na njen račun samo su se nizali.

Smuvala druga Stefana Karića

Sofi Tkačenko ima novog dečka i u pitanju je drug iz detinjstva Stefana Karića. Sofi je odlučila da nastavi dalje i pronašla je ljubav sa novim partnerom Lukom, muškarcem iz Karićevog detinjstva.

- Čovek nije u javnom životu, zove se Luka. Nije neki starac, ja nemam ništa protiv devojaka koje su sa starijim ljudima, ali ja više volim mlađe. Ima godina kao Stefan Karić. To je njegov drug iz detinjstva, sa kojim me je upoznao Stefan - ispričala je Sofi u emisiji.

Ulazi u Elitu 9

Sofi je nakon završetka rijalitija, odlučila da svoj život nastavi u Beogradu.