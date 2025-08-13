Slušaj vest

Jovana Tomić Matora je, nakon učešća u "Eliti 8", rešila da svoj život uzme u svoje ruke i da se posveti porodici, svojoj devojci, ali i poslovnim planovima od kojih će zarađivati u budućnosti.

Ulaže u nekretnine

Kako je otkrila, ona je kupila plac na Fruškoj gori, prvenstveno kako bi ocu i pokojnoj majci ispunila želju.

U tome joj je pomogao i njen prijatelj, dobro poznato rijaliti lice Miki Đuričić.

- Pre nego što je mama preminula, tati i njoj je bila želja da kupim tamo vikendicu. Kupila sam plac, radim na vikendici, mnogi su mi nudili malo veće cene, više bi me to koštalo, ali videla sam se sa mojim Mikijem Đuričićem, njegov prijatelj se bavi time, pa ćemo to srediti - rekla je Matora i otkrila dalje planove:

- Plac je veliki, 24 ara, u Bešenovu blizu manastira. Plan mi je da napravim dve, tri kuće pošto je veliki plac, pa da iznajmljujem - ispričala je ona.

Sprema tužbe

Jovana Tomić Matora zauzela je 12. mesto u finalu "Elite 8". Nju je sačekala devojka Dragana Stojančević, koja ju je ubedila da podnese tužbu protiv bivše devojke Stefani Grujić.

- Moj telefon je sve vreme bio kod moje sestre, mislila sam da je kod Ermine. Sve što je Stefani iznela, ima stvari koje su istinite, a ona je osamdeset posla dodala, kao na primer o mojoj porodici. Konsultovaću se sa advokatom, imam snimak na kojem se vidi da me je Munja udario. Pričala sam sa sestrom i Erminom, mislila sam da je ne tužim, jer ima dete, ja sam bila tu dok je on bio u stomaku, pričala sam i sa Draganom, ali kada ti neko pominje pokojnu majku, zašto da je ne tužim. Tužiću je sa zadovoljstvom. Njenu majku štedim, i njenog očuha - rekla je Matora, a Dragana je negodovala pa se ubacila u razgovor.

- Nećeš ništa iznositi, ali ako oni nemaju sažaljenja prema tebi i tvojoj porodici zašto da ih štediš.

- Kada bih to iznela uhapsili bi i njenog očuha i majku, sve žive. Ta deca su došla kod mene, ta deca nisu kriva - rekla je Matora.

Podsetimo na finalnu noć došao je i njen otac Hranislav i to na štakama. uz njega su sve vreme bile Matorina sestra Milena i Ermina Pašović, koja je Matoroj ogromna podrška.

