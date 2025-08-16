Slušaj vest

Jelena Ilić kupila je luksuznu nekretninu na Zvezdari, a gostovala je sa bivšim partnerom Ivanom Marinkovićem u emisiji koji je otkrio nepoznate detalje.

- Nekako mi je ova žena konačno razorila srce jer se skućila. Prijavljena je i dalje ne mojoj adresi i nosi moje prezime. Pošto je kupila nekretninu mogla bi da se prijavi na drugu adresu, pa onda sve tužbe koje ima, samo da mi ne stižu. Jelenina porodica je zbog cele ove situacije morala da proda svo imanje koja ima u Leskovcu. Njena rođena sestra koja živi u Americi joj je kupila stan, nije ona ništa - rekao je Ivan.

- Ovo mi zvuči kao neka baba sa Instagrama - rekla je Jelena.

- Koliko ti vredi gajba? - pitao je Ivan.

Foto: Dragana Udovičić, Ana Paunković

- Onoliko koliko nećeš nikad videti - rekla je Jelena.

- Danas sam video kako žena drži neki intervju i celo vreme priča o meni. Priča o mojim zubima, priča o mom stanu i kako je kupila stan. Lepo se živi od sestre - rekao je Ivan.

Slao joj poruke

Na samom kraju Jelena Ilić osvrnula se na poruke koje joj je slao bivši muž Ivan Marinković.