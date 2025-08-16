ANĐELA I GASTOZ KRCKAJU 150.000 € ZARAĐENIH U ELITI: Oglasili se iz provoda, grle se i ljube, a atmosfera je bila ludilo
Pobednik Elite 8 Nenad Marinković Gastoz i njegova devojka Anđela Đuričić, koja je bila drugoplasirana, na odvajaju se otkako je završila Elita. Par svakodnevno pokazuje kako uživa u životu punim plućima i krckaju zarađen novac - 150.000 evra (prva nagrada 100.000, dok je druga iznosila 50.000 evra), a sada su objavili fotke kako su sinoć bili na nekoj rođendanskoj proslavi.
Njih dvoje su se lepo provodili na proslavi rođendana organizovanoj kraj bazen, a Gastoz je iskoristio priliku da snima sve vreme Anđelu i goste koji su đuskali i zabavljali se do sitnih sati. Anđela nije skidala osmeh sa lica i čini se d aje uživala u svakoj minuti, dok je njen dragi uživao u pogledu na nju.
Ona je podelila par Instagram storija sa lica mesta, na kojima smo videli pirotehniku i prelep bazen na žurki.
Pevačica Sara Reljić zabavljala je prisutne, koji su se ludo provodili do kasno u noć.
- Anđela i ja se ne podnosimo, mi smo i dalje u fejk vezi, imamo ugovor do septembra, kako ljubi kažu... Sve je fejk! Boli me d**e šta pričaju... Da sam prvi put u rijalitiju, pa 'aj, ovako... Anđela mi ne pravi ljubomorne scene, konstantno smo zajedno. Da li sam uplatio Terzi kredit? Jao, odmah neka frka, baš sam se smorio... - rekao je nedavno Gastoz, u svom stilu.