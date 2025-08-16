Slušaj vest

Jovana Tomić Matora je nakon izlaska iz Elite rešila da živi punim plućima, uloži novac u nekretnine i provodi vreme sa svojim najmilijima.

Jedna od glavnih tema u rijalitiju bio je njen odnos sa Draganom Stojančević.

Ljubav sa Draganom

Na pitanje čime ju je Dragana osvojila, Matora je imala poduži odgovor.

- Razumevanjem. I ponašanjem. Prvi put sam se susrela sa tim da devojka, u takvoj situaciji kada je ušla Stefani (u Elitu), iznela sve, mi smo otišle da spavamo i nije bilo zvocanja, nije bilo pitanja. Da je sumnjala u mene. Kad je bilo maminih 40 dana, tu me je kupila, ona nije spavala, rizikovala je da je kazne, ispratila me je, dočekala me je - rekla je Matora i dodala:

1/8 Vidi galeriju Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević Foto: Petar Aleksić

- Sve to mi je falilo u prethodnim vezama. Ponaša se kao zauzeta devojka, ne pravi scene, nije ljubomorna, nema drame, nije toksična. Došla sam kući nervozna, ona mi je prišla: "Polako, nama je veza dobra, sve ostalo ćemo rešiti". Kao da je lajfkouč (smeh). Ima normalnih rasprava, ali to razumevanje, samim tim dolazi i poštovanje i sve što treba da imaš od partnera.

Zamerke

Kao i u svakoj vezi, postoji nešto što Matora zamera Dragani i obrnuto, a rijaliti zvezda nam je ispričala i šta je to.

- Ajmo prvo za mene (smeh). Ja volim tu osobinu kod nje, ali je ekstrem kada je pedantnost u pitanju. Na primer, ulazimo juče u kuću, vrata od kupatila su otvorena i maramice vlažne stoje ovako, a ne onako. I ona me pita:"Bila si u ve-ceu, što nisi stavila maramice na mesto?". Nisam ja neuredna, ali ona ne voli kod mene što skinem majicu, ne stavim je odmah na mesto, patike moram da izujem i da stavim u cipelarnik (smeh). Smeta joj što sam previše lakoverna, emotivna, tvrdoglava i lično shvatim neke stvari - ispričala je Matora, pa nastavila:

1/7 Vidi galeriju Dragana Stojančević Foto: Printscreen

Strah

- Ja što mogu da joj zamerim, a opet mislim da je to i dobro, što je ćutljiva. Jer da je alapača, davala bi municiju protiv sebe. Mogu ti reći da je ona ta koja je štitila vezu. Mogu da joj zamerim što je previše pedantna i previše emotivna kad sam ja u pitanju. Stan mi sada liči na dom, a pre kao u sanatorijumu, znaš ono, momački stan (smeh). Za prošle veze sam idealizovala, pričala o njima, ono kako bih želela da bude, a sad mi se to i dešava. I ne pričam o vezi toliko jer me je strah - priznala je Jovana.

Kurir/24sedam

Dragana i Jovana odmah nakon izlaska iz Elite: