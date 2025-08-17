"JA SAM SE NJOJ IZVINILA" Ena Čolić o odnosu sa Zlatom nakon Elite: To govori kakav je čovek...
Ena Čolić progovorila je o svojoj turbulentnoj vezi sa sinom pevačice Zlate Petrović, Jovanom Pejićem, po kojoj je bila prepoznatljiva u Eliti 8.
Gostovala je u emisiji "Narod pita" i otkrila da li je bila u kontaktu sa njegovom majkom koja je nekoliko puta bila predmet svađe sa Pejom.
- Ja sam se njoj izvinila. Ako budemo imale priliku za taj bliski susret ja bih se i tad izvinila. Nismo razgovarale, više puta sam istakla da mi je krivo. Sigurna sam da je ona to čula i da možda shvata. Ako me opravdava to govori o njoj koliki je čovek - rekla je Ena.
- Svaki dan se čujem sa njim. Nismo zajedno, ali bih volela da budemo, volim ga i dalje. Ne dozvoljavam udvaračima da mi pišu. Mnogi i dalje veruju u našu ljubav, i posle raskida... Očigledno nas fanovi i dalje spajaju, gledala sam i njegov intervju, baš je jako lepo pričao o meni, nisam očekivala... Odnos nam je sada potpuno drugačiji nego onda kad smo izašli iz rijalitija. Tu je za mene, ali treba mnogo toga da se poklopi da bi opet bili zajedno. Evo, nema rijalitija već neko vreme, a i dalje imam emocije - rekla je Ena za Blic.
"Sin je pratio dešavanja u rijalitiju preko TikToka"
- Čim ljudi spomenu Pejino ili moje ime, znaju da će završiti u medijima. Jako mi je stresno sve... Ivan me napada, mnogi... Plakala sam pred kamerama onda u emisiji, Peja mi olakšava za dalje sve, svojom pričom... Sin mi nije gledao rijaliti, ali je pratio neke stvari, klipovi na TikToku i to... Moj sin Matija i Peja su se upoznali tamo za Novu godinu, a provalio je da smo i dalje u kontaktu... Matija je jedini od mojih bliskih ljudi da je za Peju, drugi iz porodice ne baš, misle da nema perspektivu - govorila je nedavno Čolićeva.