Slušaj vest

Ena Čolić progovorila je o svojoj turbulentnoj vezi sa sinom pevačice Zlate Petrović, Jovanom Pejićem, po kojoj je bila prepoznatljiva u Eliti 8.

Gostovala je u emisiji "Narod pita" i otkrila da li je bila u kontaktu sa njegovom majkom koja je nekoliko puta bila predmet svađe sa Pejom.

- Ja sam se njoj izvinila. Ako budemo imale priliku za taj bliski susret ja bih se i tad izvinila. Nismo razgovarale, više puta sam istakla da mi je krivo. Sigurna sam da je ona to čula i da možda shvata. Ako me opravdava to govori o njoj koliki je čovek - rekla je Ena.

1/5 Vidi galeriju Ena Čolić nekad i sad Foto: Printscreen/Instagram, Instagram

- Svaki dan se čujem sa njim. Nismo zajedno, ali bih volela da budemo, volim ga i dalje. Ne dozvoljavam udvaračima da mi pišu. Mnogi i dalje veruju u našu ljubav, i posle raskida... Očigledno nas fanovi i dalje spajaju, gledala sam i njegov intervju, baš je jako lepo pričao o meni, nisam očekivala... Odnos nam je sada potpuno drugačiji nego onda kad smo izašli iz rijalitija. Tu je za mene, ali treba mnogo toga da se poklopi da bi opet bili zajedno. Evo, nema rijalitija već neko vreme, a i dalje imam emocije - rekla je Ena za Blic.

"Sin je pratio dešavanja u rijalitiju preko TikToka"

1/7 Vidi galeriju Ena Čolić i Jovan Pejić Peja Foto: Printscreen Insatgram, Zadruga Printscreen Youtube, Printscreen Inastagram