Slađa Lazić od kako prvi put pojavila u rijalitiju promenila je iozgled svog lica, te je već bila na nekoliko intervencija.

Poršelina je sada ponovo otišla kod doktora a pre same operacije se oglasila na društvenim mrežama.

Nove korekcije

Naime, Slađa je rešila da osveži svoju lepotu, te je opet posetila ordinaciju iz koje se oglasila na Instagramu, bez detaljnih objašnjavanja šta je u pitanju.

Čini se da je Lazićeva želela da ostane tajnovita, te će nakon oporavka od zahvata pokazati prve rezultate.

Poršelina nekada

Slađa je u prvom učešću govorila da su joj idoli Maja Marinković i Ana Korać, te je nakon izlaska rešila da krene njihovim stopama. Ubrzo se operisala i drastično promenila svoj izled.

- Vi znate da sam ja Slađa Poršelina Blinda i da nikada nikog ne ostavljam ravnodušnim. Došla sam da se operišem, ne smem sve da otkrivam dok ne bude bilo gotovo, ali ću sve izneti uskoro šta sam odlučila da promenim. Nos i mačije oči i još nešto, ovo jer prošli put nije bilo dobro, pa da što se kaže, korigujemo i popravimo, a ovo treće, to će te tek videti - izjavila je Slađa nedavno.

Pukla veza sa Terzom

Slađa je u osmoj sezoni Elite uplovila u romansu sa Borislavom Terzićem Terzom, ali veza je pukla nakon što su izašli iz Bele kuće. Terza je nedavno otkrio u kakvim su odnosima:

- Nismo se čuli dva-tri dana. Nije mi se svidelo što objavljuje storije. Slađa je lepa devojka i zgodna, ima svoje kvalitete, upoznao sam joj porodicu. Mi smo sada u baš dobrom drugarskom odnosu, to će tako i ostati, dete mi je sada najbitnije. Slađa ima dosta kvaliteta, koje mi je pokazala tek kada smo izašli. Bila je tu za mene u pola noći. Neka se i ona malo iskulira, neka razmisli. Sve ona razume - rekao je Terza.

