Munjez provodi vreme sa sinom nakon problema sa policijom
EVO GDE SE SAD NALAZIMUNJEZ NAKON PROBLEMA SA POLICIJOM Obavestio fanove šta radi nakon neprijatnosti na graničnom prelazu (FOTO)
Bivši rijaliti učesnik Danijel Dujković Munjez nedavno je po prvi put upuznao svog sina Konstantina kog je dobio iz odnosa sa Stefani Grujić.
On nije krio sreću i radost jer je uspeo da reši sve barijere i uspe da utiče na majku svog deteta da promeni odluku i upiše ga kao oca deteta.
Danijel Dujković Munjez provodi vreme sa detetom Foto: Printscreen Instagram
Munjez je tokom jučerašnjeg dana objavio da je imao manju nezgodu na granici sa Mađarsko, usled čega je nakratko boravio iza rešetaka zbog pasoša, ali se sve regulisalo, a on je fanove uz novu objavu na instagramu objavio da vreme provodi sa sinom.
Oglasio se na snimkom na kom se jasno vidi da gura kolica u kojima je njegov sin, što je jasan znak da je kod Munjeza trenutno sve u najboljem redu.
Kurir.rs/Pink
