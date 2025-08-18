Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Danijel Dujković Munjez nedavno je po prvi put upuznao svog sina Konstantina kog je dobio iz odnosa sa Stefani Grujić.

On nije krio sreću i radost jer je uspeo da reši sve barijere i uspe da utiče na majku svog deteta da promeni odluku i upiše ga kao oca deteta.

Danijel Dujković Munjez šeta sa detetom u kolicima
Danijel Dujković Munjez provodi vreme sa detetom Foto: Printscreen Instagram

Munjez je tokom jučerašnjeg dana objavio da je imao manju nezgodu na granici sa Mađarsko, usled čega je nakratko boravio iza rešetaka zbog pasoša, ali se sve regulisalo, a on je fanove uz novu objavu na instagramu objavio da vreme provodi sa sinom.

Oglasio se na snimkom na kom se jasno vidi da gura kolica u kojima je njegov sin, što je jasan znak da je kod Munjeza trenutno sve u najboljem redu.

Kurir.rs/Pink

