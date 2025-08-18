BEBICI STIGAO PAKET NA KUĆNU ADRESU Teodora i Nenad van sebe: Frapirali se kada su videli šta im je od nepoznatih ljudi stiglo na prag (FOTO)
Uprkos tome što su im mnogi cimeri iz rijalitija prognozirali buran raskid posle "Elite 8", Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica i dalje su u emotivnoj vezi, a čini se da im je ljubav sve jača.
Njih dvoje maksimalno uživaju posle završetka rijalitija i doslovno se ne odvajaju jedno od drugog. Nedavno su bili na letovanju, a sada vreme provode u Beogradu, u domu Macanovića, gde im je od nepoznatih ljudi stigla pošiljka koja ih je oborila s nogu.
Naime, njih dvoje imaju vernu podršku koja navija za njihovu ljubav pune dve godine, a sada su im novim gestom pokazali koliko im je stalo do njih. Teodori su poslali impozantan buket crvenih ruža i plišanog medu, dok će mnoštvo slatkiša i drugih grickalica podeliti.
Odmah su se zahvalili na podršci.
- Hvala što se trudite da nam ulepšate svaki dan - napisala je Teodora, a njenu objavu podelio je i njen voljeni.
Podsetimo, Bebica je nedavno za Pink.rs progovorio o prekidu prijateljstva sa Milicom Veličković.
Kurir.rs
