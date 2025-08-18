Slušaj vest

Uprkos tome što su im mnogi cimeri iz rijalitija prognozirali buran raskid posle "Elite 8", Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica i dalje su u emotivnoj vezi, a čini se da im je ljubav sve jača.

Njih dvoje maksimalno uživaju posle završetka rijalitija i doslovno se ne odvajaju jedno od drugog. Nedavno su bili na letovanju, a sada vreme provode u Beogradu, u domu Macanovića, gde im je od nepoznatih ljudi stigla pošiljka koja ih je oborila s nogu.

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen, Printscreen Instagram

Naime, njih dvoje imaju vernu podršku koja navija za njihovu ljubav pune dve godine, a sada su im novim gestom pokazali koliko im je stalo do njih. Teodori su poslali impozantan buket crvenih ruža i plišanog medu, dok će mnoštvo slatkiša i drugih grickalica podeliti.

Odmah su se zahvalili na podršci.

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić dobili poklon na kućnu adresu
Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić dobili poklon na kućnu adresu Foto: Printscreen Instagram

- Hvala što se trudite da nam ulepšate svaki dan - napisala je Teodora, a njenu objavu podelio je i njen voljeni.

Podsetimo, Bebica je nedavno za Pink.rs progovorio o prekidu prijateljstva sa Milicom Veličković.

