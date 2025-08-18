Učesnica rijalitija Slađa Poršelina otkrila je da se nakon estetskih zahvata ne oseća dobro
SLAĐA LAZIĆ POSLE OPERACIJE JEDVA GOVORI Lice joj otečeno, u podlivima i sa flasterima: Evo u kakvom je stanju nakon "remonta": Loše mi je, muka, užas!
Užička starleta Slađa Lazić Poršelina podvrgla se nekolicini estetskih intervencija ubrzo nakon napuštanja "Elite 8", a nekoliko sati posle operacije se, kako kaže, ne oseća dobro.
Lazićeva je naumila da pošto-poto ponovo ode na "remont" i na svom licu popravi sve što joj se nije dopadalo, a sada izgleda otečeno, u podlivima i flasterima.
Posle operacije teško govori
Prethodno je priznala da joj je oporavak teži od očekivanog.
- Loše mi je, muka, užas - bilo je prvo što je rekla Slađa, koja teško govori.
- Tek sam se probudila iz anestezije, ne znam gde se nalazim. Prenoćiću ovde na klinici. Radila sam opet intervenciju nosa, lica i mačije oči... Jedva govorim bukvalno, nisam znala da će baš ovako teško da bude - rekla je ona.
