Slušaj vest

Užička starleta Slađa Lazić Poršelina podvrgla se nekolicini estetskih intervencija ubrzo nakon napuštanja "Elite 8", a nekoliko sati posle operacije se, kako kaže, ne oseća dobro.

Lazićeva je naumila da pošto-poto ponovo ode na "remont" i na svom licu popravi sve što joj se nije dopadalo, a sada izgleda otečeno, u podlivima i flasterima.

Posle operacije teško govori

Prethodno je priznala da joj je oporavak teži od očekivanog.

1/8 Vidi galeriju Slađa Lazić Foto: Petar Aleksić

- Loše mi je, muka, užas - bilo je prvo što je rekla Slađa, koja teško govori.

- Tek sam se probudila iz anestezije, ne znam gde se nalazim. Prenoćiću ovde na klinici. Radila sam opet intervenciju nosa, lica i mačije oči... Jedva govorim bukvalno, nisam znala da će baš ovako teško da bude - rekla je ona.