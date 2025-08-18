Slušaj vest

Užička starleta Slađa Lazić Poršelina podvrgla se nekolicini estetskih intervencija ubrzo nakon napuštanja "Elite 8", a nekoliko sati posle operacije se, kako kaže, ne oseća dobro.

Lazićeva je naumila da pošto-poto ponovo ode na "remont" i na svom licu popravi sve što joj se nije dopadalo, a sada izgleda otečeno, u podlivima i flasterima.

Posle operacije teško govori

Prethodno je priznala da joj je oporavak teži od očekivanog.

Slađa Lazić Foto: Petar Aleksić

- Loše mi je, muka, užas - bilo je prvo što je rekla Slađa, koja teško govori.

- Tek sam se probudila iz anestezije, ne znam gde se nalazim. Prenoćiću ovde na klinici. Radila sam opet intervenciju nosa, lica i mačije oči... Jedva govorim bukvalno, nisam znala da će baš ovako teško da bude - rekla je ona.

Kurir.rs/Pink

Ne propustiteRijalitiSLAĐA LAZIĆ PONOVO NA OPERACIJI! Oglasila se bivša učesnica Elite pre same intervencije, pa najavila nove zahvate (FOTO)
x News1 Petar Aleksic.jpg
Stars"TRI MESECA NISAM DISALA, ALI BOG TO NIJE ŽELEO" Slađa Poršelina progovorila o najvećoj traumi: Verenik je ostavio i više joj se nije javio, a onda šok obrt...
whatsapp-image-20240713-at-10.32.17-pm.jpg
Stars"MAJA JE BILA S DESINGERICOM, POSLE NASTUPA SU SE NAŠLI U HOTELU!" Bivša drugarica starlete šokirala, reper nije ostao imun: Moju Nevenu to peče i boli...
desinger.jpg
RijalitiSLAĐA LAZIĆ IMALA UDES! Bivša rijaliti učesnica se nije pojavila u dogovorreno vreme u emisiju, a potom se oglasila!
x News1 Petar Aleksic.jpg
RijalitiDOK JE TERZA U ELITI, EVO KO LJUBI SLAĐU PORŠELINU! Ovu osobu svi dobro znate, starleta javno objavila
x01 News1 Petar Aleksic.jpg