Ena Čolić i Jovan Pejić nakon svih turbulencija i problema su se pomirili i to priznali javno.

Pred ulazak u studio progovorili su o svom novom odnosu.

Ljubav je pobedila

Ena je sa osmehom na licu otkrila šta joj je najvažnije u vezi.

- Pomirili smo se, pokušavamo da gradimo lep i kvalitetan odnos. Šta će biti, ne znam. Ne bih volela da bude nešto površno. Ja patim od pažnje, moram da priznam. Meni je to primarna stvar, ne vapim za materijalnim i nikad nisam. Samo želim ugođaj i konstantnu privrženost. Što se mene tiče, ja sam se izvinila njegovoj mami kao neki start, neki boljitak u našem odnosu. Koncentrisana sam na nas, svašta nešto se promenilo zarad naše budućnosti. Videćemo da li će tako biti i sa njegove strane - rekla je Ena za Pink.rs.

Ena Čolić progovorila o pomirenju sa Pejom Foto: Printcreen

U emisiji "Narod pita" u razgovoru sa jednom gledateljkom Peja je priznao zašto je promenio mišljenje i pomirio se sa Čolićevom.

- Ja sam shvatio da je ona partnerka za mene i volim je, zašto se ne bi pomirili? Promenio sam stav zbog njenog ponašanja van rijalitija, svega što je prikazala i pažnju... U rijalitiju se pogubila, ali nisam ni ja bio sto posto ispravan. Eto, da kažem, ljubav je pobedila - rekao je Peja.

"Kako emocije preko noći da se ugase..."

Podsetimo, Peja je pre samo nekoliko dana pričao:

- Naravno da je ostala emocija prema Eni, ne može to preko noći da se ugasi. Normalno je da se čujemo, da razmenimo neku poruku. Kad je bila sa Kačavendom i Ivanom u emisiji, gledao sam da je smirim. Ivan je bocka, gleda da izvuče loše iz nje, a ona je žensko pa ne može da se izbori sa svime time. Ena i Ivan su preterali u emisiji, nekako Marinković je stari rijaliti igrač i zna gde da čačne.

Izvinila se Zlati

Ena je pre nekoliko dana gostovala je u emisiji "Narod pita" i otkrila da li je bila u kontaktu sa njegovom majkom koja je nekoliko puta bila predmet svađe sa Pejom.

- Ja sam se njoj izvinila. Ako budemo imale priliku za taj bliski susret ja bih se i tad izvinila. Nismo razgovarale, više puta sam istakla da mi je krivo. Sigurna sam da je ona to čula i da možda shvata. Ako me opravdava to govori o njoj koliki je čovek - rekla je Ena.

