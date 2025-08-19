Slušaj vest

Nenad Marinković Gastoz pobedio je u osmoj sezoni Elite, a dok jedni misle da je zasluženo trijumfovao, drugi tvrde potpuno suprotno.

Jedan od učesnika rijalitija, Lepi Mića, analizirao je učesnike i otkrio ko je bio njegov favorit.

Karić mu bio favorit

- Ove godine nisam bio u toj sferi, nisam kanalisao nikoga i ništa, nisam imao strpljenja za to. Navijao sam da Stefan Karić bude prvi, ali Gastozova mašinerija je glasala. Nije mu se dalo - priča Mića i dodaje šta sada misli o tužbi za Gastoza i to što mu je spominjao ženu:

- Ma, budalaština. Šta da kažem? On je prvo rekao da ima nešto o meni. Ali je onda počeo da zamuckuje, Ana ga je pitala konstantno šta je to i onda je izgovorio ono. Snežanu boli d**e, nju to ne zanima, ona nije deo rijaliti sveta. Mora da shvati da sme da govori samo za mene, jer moja žena nikad nije nijednu izjavu dala, niko ne zna kako izgleda. Mešaš nju, majmune majmunski. Budaletina i narkoman, ljudska slina, lažov. Neće da ga tuži, neće da se bavi time. Ne interesuje je. Ona je stub moje kuće. Meni je svašta rečeno, i da sam fašista i još milion stvari, ali mene to ne zanima, samo mi ne diraj porodicu. Udaraju na nekoga ko nije deo rijalitija, ali to govori o njemu. Nažalost, za takvu ljigu i ljudsku rđu glasa narod. Nije on kao slina problem, nego to.

"Gastoz je prevara"

- Gledali ste pobedu Kije, Lune, Ive, Nadice, Dejana, Aleksandre, Anite i Nenada - ko je pobedu zaslužio najmanje? - glasilo je pitanje za Miću, na šta je on odgovorio:

- Sem Gastoza, Nadica. Ali Nadica je za Gastoza moralna vertikala i kosmos. Meni je to samo najneubedljivija pobeda, nisam mislio da je nezaslužena, da se razumemo. Gastozova je nezaslužena, on je najveća prevara ikad.

Glasovi govore suprotno

Gastoz je osvojio 44.1 odsto glasova publike u finalu i ubedljivo pobedio drugoplasiranu učesnicu koja je osvojila 36,3 procenata. Mnogi su na društvenim mrežama komentarisali da će pobediti i to kada je tek ušao na imanje u Šimanovcima.

