Svake godine rijaliti formati iznedre na desetine novih učesnika, neki u javnom prostoru opstaju godininama, od sezone do sezone, ali malo je onih koji mogu na pravi način da naplate sve to! Jelena Ilić prošle nedelje potpisala je ozbiljan ugovor sa svetskom firmom, tako da se priključila Neveni Models i bivšoj inspektrki Lili.

- Kastinge za „Fiesta Fans" modele radimo uveliko po Srbiji. U planu nam je uskoro širenje i na Bosnu i Hercegovinu, cela priča se odlično zahuktava. Nudimo totalno nov i drugačiji sadržaj ali i pristup korisnicima naše platforme. Radimo intenzivno sa svim kreatorima- modelima i sadržaj koji spremamo biće, u najmanju ruku neočekivan. Pored ekskluzivnih slika i snimaka, pratioci će moći da zavire u dom naših modela, biće organizovani lajv šou programi. Ozbiljna ekipa stoji iza cele priče. Prošle nedelje smo potpisali ugovor sa Jelenom Ilić, i bićete i šokirani i vrlo iznenađeni njenim sadržajem na profilu - otkrio nam je izvor, a mi smo bivšu učesnicu "Elite" pozvali kako bismo dobili više informacija.

Foto: Printscreen

"Videla sam sebe u toj priči"

- Da, istina je. Vidim da se vesti brzo šire. Ranije sam dobijala ponude za OnlyFans, ali me to nije zanimalo, nisam videla sebe u toj priči. Sada sam razgovarala sa Ivanom, koji je menadžer kompanije „FiestaFans" za Srbiju, detaljno mi je sve objasnio šta i kako funkcioniše, ozbiljna je priča skoz, tako da se nisam dvoumila oko oko ovog posla.

Na pitanje šta će konkretno biti njen posao, Jelena zagonentno odgovara.

- Posao je za poželeti. Ono što volim i uživam. Pratioci će moći da me upoznaju iz nekog drugog ugla, svetla. Spremna sam i na kritike i razne predrasude, ali sa njima živim godinama unazad otkako sam uplovila u javni svet, tako da me to ne dotiče - ističe Jelena i dodaje da je spremna i na komentar bivšeg supruga Ivana Marinkovića, ali i da li može kod nje da se očekuje eksplicitni sadržaj.

"Šta je danas eksplicitno"

- Šta je danas eksplicitno i šokantno, helo, 21.vek je. A što se tiče oglašvanja, verujem da će se svi komentarisati. Moja poruka njima je- pretplatite se na moj profil, gledajte slike, snimke i uživajte. Dobro vama, dobro meni. Kupila sam stan, vreme je da se dobro opremi - zaključuje kroz smeh Jelena.