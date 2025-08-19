Ena Čolić je prasnula u smeh kada je videla istu reakciju sina i dečka, a sve je snimila
Rijaliti
ENA ČOLIĆ IZVELA JOVANA PEJIĆA I SINA NA VEČERU, A NJIHOVA REAKCIJA NASMEJALA SVE DO SUZA Ona sve objavila, a njih dvojica identični! (FOTO)
Slušaj vest
Bivši rijaliti učesnici Ena Čolić i Jovan Pejić Peja nedavno su se pomirili i odlučili da obnove vezu koju su započeli u rijalitiju "Elita 8".
Ona je sada pokazala kako je izvela sina i dečka na večeru, te snimak podelila sa fanovima.
naime, Ena je usnimila svaki detalj, pa smo mogli da vidimo mališana kako se krije od kamere, dok je i Peja negodovao to što ga je devojka snimala.
Ena Čolić izvela Jovana Pejića i sina na večeru Foto: Printscreen Instagram
Vidi galeriju
Osim toga, pratioci su mogli videti i šta konzumiraju u restoranu.
- Šta nas snimaš, bre? - kazao je on, dok se Ena grohotom smejala, te u opisu videa napisala:
- Vodolije - hejteri!
Kurir.rs
Snimak Jovana i Zorana Pejića:
Reaguj
Komentariši