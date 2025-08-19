Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnici Ena Čolić i Jovan Pejić Peja nedavno su se pomirili i odlučili da obnove vezu koju su započeli u rijalitiju "Elita 8".

Ona je sada pokazala kako je izvela sina i dečka na večeru, te snimak podelila sa fanovima.

naime, Ena je usnimila svaki detalj, pa smo mogli da vidimo mališana kako se krije od kamere, dok je i Peja negodovao to što ga je devojka snimala.

Ena Čolić izvela Jovana Pejića i sina na večeru Foto: Printscreen Instagram

Osim toga, pratioci su mogli videti i šta konzumiraju u restoranu.

- Šta nas snimaš, bre? - kazao je on, dok se Ena grohotom smejala, te u opisu videa napisala:

- Vodolije - hejteri!

Kurir.rs

 Snimak Jovana i Zorana Pejića:

Pejić Jovan Izvor: instagram/pejic_jovan