Slušaj vest

Ćerka bivše rijaliti učesnice Rade Vasić, Ivana Nikolić, otkrila je da se njena majka lavovski bori, ali da je bolest jako teška i da ona nema više snage.

Kako je Rada nedavno ispričala, doktori su joj dijagnostikovali rak pluća, zbog čega je odmah krenula sa terapijama.

Njena ćerka, Ivana sada je otkrila nove detalje, te rekla da Rada redovno prima hemioterapije, ali da teško podnosi sve jer je mnogo iscrpljena.

1/5 Vidi galeriju Rada Vasić Foto: Pritnscreen, Printscreen

- Ona sada prima hemioterapije i u fazi je kada je dva sata dobro, dva sata je loše i tako. Kako može biti bolestan čovek? Njoj ovo sve sada pada jako teško, jer po drugi put sve proživljava, opet prolazi isti proces i onda joj sve teže pada i više toliko jaka kao što je bila prvi put - priča Ivana Nikolić i dodaje:

- Prvi put je bila mnogo jača, imunitet joj je bio jači, bila je bolja i sa živcima, strpljenjem i sa svim, ali sada više nije toliko jaka. Ona sada prima hemioterapije, te lekove, nema zračenje, znači njena kosa nije otpala, nije u onom stanju kao kad se prvi put ono desilo. Ipak su to jaki lekovi, nisu to lekovi za glavu, pa čim ih popiješ sve prođe - rekla je Ivana Nikolić.

Pored toga je rekla da cela porodica teško podnosi Radino stanje.

- Nije svakako lako i da ima 100 godina, opet, mama mi je. Drugo, boli je jako. Skoro sam izgubila oca, a sada mi je i majka jako bolesna, mislim to je za nas veliki šok. Ja sam 24 časa na vezi sa mamom i bila sam sa njom tri meseca i u septembru ponovo idem kod mame. Trenutno su sa njom Ana i brat. Skoro je došla i sestra iz Austrije i ona će tu biti nekoliko dana, a u septembru dolazimo ja i druga sestra - ispričala je Ivana Nikolić.