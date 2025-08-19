Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Ivan Marinković istakao je, nakon što je saznao za novi posao bivše supruge Jelene, da je u potpunosti podržava.

- Ako je vezano za neku p**no industriju, ja je potpuno podržavam - izjavio je on i dodao da je ipak u tome ne bi podržao da su ostali u braku.

- Naravno da ne, Bože me sačuvaj. Nisam ja Gruja, ja svoje žene ne prodajem, ali bivše mogu da podržim. Ako budem poželeo da obnovimo neke stare emocije, pretplatiću se na njen kanal. S obzirom na to koliko sam joj para dao, tu sam i sada da joj pomognem finansijski. Pogledaću koliko traži, kolika joj je cena, pa ću joj rado dati svoju ponudu. Mogu i da joj platim bilbord, neka bira deo grada koji hoće - to bi bila najbolja reklama. Ovako, dok svi vide na internetu, dok joj svako uplati po pet, šest dolara, nema ništa od toga. Kada budu ugledali bilbord, brže će to ići - rekao je on i šokirao javnost.

Spreman da pomogne bivšoj ženi

Jelena je nedavno kupila stan u Beogradu, a sada je Ivan rekao da može da joj pomogne oko opremanja istog.

- Pa da, hoće da ga sredi da joj bude lepše kada joj dođu mušterije. Ako joj treba dušek, ostao joj je kod mene, a jako je udoban, spreman sam da joj ga dam - rekao je Ivan Marinković kroz smeh, pa dodao:

- Nadam se da su njeni jako ponosni. Posle njenih planova da šiša pse i da sadi šparglu, i umesto paprike da sadi dole kod nje u Leskovcu, odabrala je ovaj biznis za koji mislim da je pravi za nju, a ljudi vole matorke. Možda i nađe muža tu, rodi dete - nikad se ne zna. Sada je neko novo vreme i ima moju podršku - izjavio je rijaliti igrač Ivan Marinković.

Kurir.rs/Informer

