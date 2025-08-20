Slušaj vest

Slađa Lazić od kako prvi put pojavila u rijalitiju promenila je iozgled svog lica, te je već bila na nekoliko intervencija.

Poršelina je nedavno ponovo otišla kod doktora a pre same operacije se oglasila na društvenim mrežama.

U zavojima

Slađa je nakon intervencije objavila fotografiju iz bolnice i otkrila kako se trenutno oseća.

Slađa Poršelina se oglasila iz bolnice Foto: Instagram

- Još nisam izašla iz bolnice, doktor kaže da to teče kako treba, ali nisam očekivala da će ovako da bude teško. Zatvorena sam cela, ne mogu da pričam, da govorim, otečena sam cela, ne mogu da gledam...Prošli put je ovako bilo, sama anestezija iz nje sam se jedva probudila. Nadam se da će za dva tri dana biti bolje, jako se loše osećam i teško mi je, utiče mi na psihu. Šta reći, katastrofa! Nadam se da će da uspe, sinoć sam popila tablete za smirenje, pa ćemo videti - rekla je Poršelina.

Pukla veza sa Terzom

Slađa je u osmoj sezoni Elite uplovila u romansu sa Borislavom Terzićem Terzom, ali veza je pukla nakon što su izašli iz Bele kuće. Terza je nedavno otkrio u kakvim su odnosima:

- Nismo se čuli dva-tri dana. Nije mi se svidelo što objavljuje storije. Slađa je lepa devojka i zgodna, ima svoje kvalitete, upoznao sam joj porodicu. Mi smo sada u baš dobrom drugarskom odnosu, to će tako i ostati, dete mi je sada najbitnije. Slađa ima dosta kvaliteta, koje mi je pokazala tek kada smo izašli. Bila je tu za mene u pola noći. Neka se i ona malo iskulira, neka razmisli. Sve ona razume - rekao je Terza.

Kurir/Blic

