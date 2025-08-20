Slušaj vest

Nekadašnja učesnica rijalitija dobro poznata javnosti Ava Karabatić, navodno će biti učesnica nove, devete sezone "Elite".

Ava je bila u žiži javnosti do nedavno, kada je izgubila oca i molila putem društvenih mreža za novčanu pomoć za sahranu jer, kako je govorila, nije imala od čega da živi.

Po svemu sudeći, poznata Hrvatica odlučila je da najteži životni period ostavi iza sebe, te da uzme stvari u svoje ruke i postara se za sebe, pa je tako sada zaintrigirala sve novom objavom.

Po svemu sudeći, Ava će postati deo nove sezone rijaliti programa "Elita 9".

Ona je na svom Instagramu objavila fotografiju ispred zgrade Pinka, a uz to poručila: "Uskoro".

Sa bivšom zadrugarkom na sudu

Starleta Ava Karabatić najavila je tužbu protiv bivše učesnice rijalitija "Elita" Bojane Pavlović zbog klevete i javnog blaćenja.

Karabatićeva je nedavno sahranila oca Ivicu koji je preminuo u 59. godini od posledica srčanog udara. Starleta se od gubitka teško oporavlja, a dane provodi uplakana na očevom grobu.

- Dosta je bilo. Neću više tolerisati da se moje ime i prezime Karabatić koristi za jeftine senzacije i neistinite priče. Od ovog trenutka, svaki pokušaj blaćenja kroz laži, bilo od strane pojedinaca ili medija, biće predmet pravnih postupaka. Naivna i luckasta Ava više ne postoji. Vreme je da se suočite s osobom koja zna svoju vrednost i štiti svoje dostojanstvo bez kompromisa - ispričala je Ava kroz suze, preneo je Informer.

Starleta se zatim obratila bivšoj rijaliti učesnici Bojani Pavlović koja je u lajvu na TikToku komentarisala Avu i životne okolnosti u kojima našla.

- Bojana snima lajv, skuplja novac na temu moje žalosti i tom prilikom me blati. Da li je ovo realno? Sve tvoj elaži iz videa su snimljene. Idu mom advokatu. Klevetanje, javno ponižavanje i iznošenje bolesnih neistina o meni je kazneno delo. Bojana igraj se influenserke, ali znaj da ćeš za svaku reč odgovarati pred sudom - poručila je Karabatićeva, koja će život nastaviti u Sloveniji na imanju jedne gospođe koja joj je velikodušno ponudila pomoć.

