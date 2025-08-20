Slušaj vest

Rijaliti zvezda Miljana Kulić je tokom posete stručnom licu, kako se može videti na videu koji je osvanuo na društvenoj mreži TikTok, sve vreme dozivala majku Mariju i bila u panici, a onda se oglasila i otkrila sa kakvim se problemom suočila.

Miljana je rekla da je imala nesnosne tegobe.

1/7 Vidi galeriju Miljana Kulić kod kiropraktićara Foto: Printscreen Insatgram

- Jeste, išla sam kod kiropraktičara. Imala sam jake glavobolje i trnula su mi dva prsta od bolova koji sam osećala u predelu kičme. Mama se nije odvajala od mene, išla je sa mnom i bila mi je najveća podrška - otkriva rijaliti učesnica Miljana Kulić i dodaje da su bolovi nestali.

- Nakon tretmana bolovi su nestali, a samo nameštanje mi nije bilo bolno, više sam se uplašila kad je krcnulo to što je nameštao - rekla je.

Lagala za srčani udar

Miljana Kulić šokirala je javnost kada je objavila na Instagramu da je imala srčani udar, što je njena majka Marija odmah demantovala.

Miljana Kulić nakon neslane šale, objavila je sliku sa mora.

Ona je pozirala kraj vode, leđima okrenuta u kupaćem kostimu.

-Miljana je upravo doživela srčani udar. Sve daju od sebe u Podgorici da je spasu, ali gojaznost je učinila svoje - pisalo je u njenoj objavi na pomenutoj društvenoj mreži.

1/5 Vidi galeriju Miljana i Marija Kulić Foto: printscreen YT

Marija Kulić, besna kao ris, oglasila se za medije i rekla kako Miljana sve izmišlja.

- Ma pusti bre budalu i idiota, evo sad me zove i smeje se. Umire od smeha. Ana, Željko i ja smo na obali, ona je gore kod bazena i ćerka mi kaže "jel si videla stori", a ona umire od smeha. Idiot, šta da kažem. Ne daj Bože da je takva situacija, pa ko je lud da to odmah kači na stori - rekla je Marija za "Blic".