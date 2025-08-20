Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Marijana Zonjić podelila je lepe vesti sa fanovima.

Naime, ona je iznenadila javnost kada su se pojavile fotografije njene veridbe, koja se, inače, desila u Abu Dabiju.

Verila se Marijana Zonjić Foto: Printscreen Instagram

Kako se može primetiti, sve je bilo u znaku ljubavi. Dekoracija u crvenim tonovima, simbolima strasti i emocija, bila je savršena pozadina za trenutak kada je Marijana rekla "da".

Na njenoj ruci zasijao je prsten sa ogromnim kristalom, što je dodatno naglasilo bajkovitost ovog trenutka.

Radi tri posla

Podsetimo, Marijana tvrdi da ima tri posla i od njih dobro zarađuje nakon "Zadruge".

Marijana Zonjić nakon estetskih korekcija Foto: Nikola Anđić, ATA images

- Snimila sam dosta pesama i stvarno se borim da to bude dobro. Sa Janom i još nekim pevačima nastupam na romskim svadbama. Mnogo mi je krivo što me osporavaju, ali ja sam na preporuku Bore Santane ušla u celu tu priču i stvarno je dobro, lepo se i zaradi. Tu je i zarada od Tiktoka, kao i štek od rijalitija, te sam ja u suštini zadovoljna. Pametno ulažem sve što zaradim, tako da mogu sebi da priuštim dobar auto, lep stan i tako dalje. Volim narodnu muziku i tu se najbolje snalazim, tako da što se tiče novih žanrova, nije to za mene - otkrila je Marijana za Blic.

