Rijaliti učesnik Jovan Pejić Peja obnovio je vezu sa Enom Čolić, a sad je otkrio kako je reagovala njegova porodica na to.

- Moji roditelji prihvataju svaku moju opciju. Otac je već prihvatio, a majka u nekim segmentima sigurno nije, što se tiče nekih stvari pre i dešavanja, ali kad sam ja srećan majka je još deset puta srećnija - rekao je Peja, posle čega je otkrio koliko su oni kao porodica složni:

- Svi su prihvatili, stvarno, i što se tiče bake, brata, tate i mame, kao i bratanca i bratanice. U porodici kakvu odluku neko donese, mi smo svi uz njega, da je najgore.

- Svi smo složni, i Hasan, moj očuh, ja sa njim imam odnos kao sa mojim ocem. Ono što me čini srećnim, što daje čoveku vetar u leđa za život i kada pogrešiš, nema veze, idemo, ustaj. Bitno je ne koliko si puta pao, već da se uzdigneš i da vodiš svoj život - ispričao je Jovan.

