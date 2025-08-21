Slušaj vest

Rijaliti učesnik Jovan Pejić Peja živi sa majkom, pevačicom Zlatom Petrović.

- Ona stalno priča da joj je dosta da kuva i da čisti. Ako padne samo jedna dlaka na pod, ona mora odmah da sredi. Voleo bih da pređe u neki manji stan, gde će moći da funkcioniše kako najbolje zna, ali Bože moj. Ja sam stvarno super sa majkom i nemam nikakav problem kad mi neko kaže "Jao, živiš sa majkom". Imam 25 godina i svoju majku najviše volim - jasan je bio Jovan, koji zasad ne planira da se odvoji.

Ističe da mu ne smeta što i dalje živi pod istim krovom sa Zlatom, jer smatra da je porodica uvek na prvom mestu.

- Ko će da brine i ide u prodavnicu i na pijacu? Moja majka ima neke probleme, ne može sada baš svaki dan da izlazi. Ako mogu da joj pomognem, naravno da ću to uraditi, pa i kada se osamostalim. Ona će uvek biti tu uz mene, a ja uz nju, bilo da živimo na istoj adresi ili na različitim - poručio je Peja.

Podsetio je i na period kada je već živeo sam, ali i tada se, kako navodi, rado vraćao kod majke.

- Pre dve, tri godine sam živeo sam i funkcionisao sasvim normalno, ali sam dolazio kod nje na klopu, donosio stvari da mi pere, jer nisam znao da uključim mašinu. Bio sam, što se kaže, „bejzik muškarac“ – posao, kuća i ništa više. Bitno mi je samo da mi je mama živa i zdrava, a ostalo mi je nebitno. Nikad mi ništa neće biti teško dok je ona tu - zaključio je Jovan Pejić Peja.

"Ena i ja smo se ljubili na odmoru..."

Peja je, podsetimo, rekao da su se Ena Čolić i on pomirili i da su ponovo u vezi, te da su zajedno bili na odmoru, iako je ona nedavno rekla nisu obnovili romansu.

Ponovo smo zajedno! Ljubili smo se na odmoru, bili smo zajedno, ja sam taj čistač bazena... (smeh) Ena nije želela da otkrije, zbog pritiska drugih. Doći će kod Zlate i mene sigurno - otkrio je Jovan Pejić Peja za "Blic".