Pevačica i bivša zadrugarka Marijana Zonjić oglasila se nakon veridbe i otkrila da je njen izabranik iz sveta fudbala, ali da ne želi da se javno eksponira.

Marijana je na svom Instagram profilu podelila lepe vesti da je zaprošena u Abu Dabiju, a nakon što je dijamanstki prsten zasijao na njenoj ruci Zonjićeva je podelila prve utiske.

Verila se Marijana Zonjić Foto: Printscreen Instagram

Marijana je demantovala da je radila u noćnim klubovima u Tetovu sa Sofijom Janićijević, a danas tvrdi da ima tri posla i od njih dobro zarađuje.

- Snimila sam dosta pesama i stvarno se borim da to bude dobro. Sa Janom i još nekim pevačima nastupam na romskim svadbama. Mnogo mi je krivo što me osporavaju, ali ja sam na preporuku Bore Santane ušla u celu tu priču i stvarno je dobro, lepo se i zaradi. Tu je i zarada od Tiktoka, kao i štek od rijalitija, te sam ja u suštini zadovoljna - rekla je svojevremeno Zonjićeva.  Pametno ulažem sve što zaradim, tako da mogu sebi da priuštim dobar auto, lep stan i tako dalje. Volim narodnu muziku i tu se najbolje snalazim, tako da što se tiče novih žanrova, nije to za mene.

kurir.rs/informer

