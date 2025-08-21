Slušaj vest

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja nedavno su javno obelodanili da su se pomirili i da je ljubav nakon svih turbulencija pobedila.

Bivša učesnica Elite prethodne noći ponovo je bila gost emisije "Narod pita" kada je govorila o odnosu sa Jovanom.

"Spremna sam na to"

Gledaoci su se uključivali putem telefona u emisiju do ranih jutarnjih sati, a jednu gospođu je zanimalo da li bi Ena rpodila Peji dete.

- Ukoliko bude došlo do toga da ja ću to ispuniti i njemu i sebi, spremna sam na to zbog ljubavi - odgovorila je Ena.

Podsetimo, Ena već ima sina koji je dobila sa bivšim partnerom.

Podrška Pejine porodice

Rijaliti učesnik Jovan Pejić Peja obnovio je vezu sa Enom Čolić, a sad je otkrio kako je reagovala njegova porodica na to.

- Moji roditelji prihvataju svaku moju opciju. Otac je već prihvatio, a majka u nekim segmentima sigurno nije, što se tiče nekih stvari pre i dešavanja, ali kad sam ja srećan majka je još deset puta srećnija - rekao je Peja, posle čega je otkrio koliko su oni kao porodica složni:

- Svi su prihvatili, stvarno, i što se tiče bake, brata, tate i mame, kao i bratanca i bratanice. U porodici kakvu odluku neko donese, mi smo svi uz njega, da je najgore.

- Svi smo složni, i Hasan, moj očuh, ja sa njim imam odnos kao sa mojim ocem. Ono što me čini srećnim, što daje čoveku vetar u leđa za život i kada pogrešiš, nema veze, idemo, ustaj. Bitno je ne koliko si puta pao, već da se uzdigneš i da vodiš svoj život - ispričao je Jovan.

