Slušaj vest

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja nedavno su javno obelodanili da su se pomirili i da je ljubav nakon svih turbulencija pobedila.

Bivša učesnica Elite prethodne noći ponovo je bila gost emisije "Narod pita" kada je govorila o odnosu sa Jovanom.

"Spremna sam na to"

Gledaoci su se uključivali putem telefona u emisiju do ranih jutarnjih sati, a jednu gospođu je zanimalo da li bi Ena rpodila Peji dete.

 - Ukoliko bude došlo do toga da ja ću to ispuniti i njemu i sebi, spremna sam na to zbog ljubavi - odgovorila je Ena.

Podsetimo, Ena već ima sina koji je dobila sa bivšim partnerom.

Screenshot 2025-02-15 145632.jpg
Foto: Printscreen

Podrška Pejine porodice

Rijaliti učesnik Jovan Pejić Peja obnovio je vezu sa Enom Čolić, a sad je otkrio kako je reagovala njegova porodica na to.

- Moji roditelji prihvataju svaku moju opciju. Otac je već prihvatio, a majka u nekim segmentima sigurno nije, što se tiče nekih stvari pre i dešavanja, ali kad sam ja srećan majka je još deset puta srećnija - rekao je Peja, posle čega je otkrio koliko su oni kao porodica složni:

- Svi su prihvatili, stvarno, i što se tiče bake, brata, tate i mame, kao i bratanca i bratanice. U porodici kakvu odluku neko donese, mi smo svi uz njega, da je najgore.

Ena Čolić Foto: Printscreen Pink, Petar Aleksić

- Svi smo složni, i Hasan, moj očuh, ja sa njim imam odnos kao sa mojim ocem. Ono što me čini srećnim, što daje čoveku vetar u leđa za život i kada pogrešiš, nema veze, idemo, ustaj. Bitno je ne koliko si puta pao, već da se uzdigneš i da vodiš svoj život - ispričao je Jovan.

Ne propustiteRijaliti"OTAC JE PRIHVATIO, A MAJKA ZLATA NIJE" Jovan Pejić o reakciji roditelja na pomirenje sa Enom Čolić
zlatapetrovic-jovanpejic.jpg
Stars"SMRŠALA SAM 11 KG, JELA SAM JEDNU TUNU DNEVNO" Ena Čolić okrivila Gastoza za svoje stanje!
WhatsApp Image 2025-07-20 at 5.18.39 AM (1).jpeg
RijalitiENA ČOLIĆ IZVELA JOVANA PEJIĆA I SINA NA VEČERU, A NJIHOVA REAKCIJA NASMEJALA SVE DO SUZA Ona sve objavila, a njih dvojica identični! (FOTO)
WhatsApp Image 2025-07-20 at 5.18.41 AM (1).jpeg
RijalitiPOMIRILI SE ENA I PEJA! Bivši učesnici Elite progovorili o svom odnosu: Ljubav je pobedila! (VIDEO)

 Hit video Jovanove majke:

"NEKAD SAM ZA LUDNICU, A NEKAD ZA BOLNICU!" Zlata Petrović otvoreno priznala kako se trenutno oseća i šta je GLAVNI UZROK Izvor: kurir televizija