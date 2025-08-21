Slušaj vest

Milena Kačavenda, učesnica "Elite 8", osula je drvlje i kamenje po tekstopiscu Biljani Vujović, majci njenog bivšeg rijaliti cimera Luke Vujovića.

"Pikavac u šumi"

Kačavenda se osvrnula na lik i delo Biljane Vujović, te na njen račun iznela brojne prozivke, a objasnila joj je i kako stoje stvari kada je reč o Luki.

- Taj stihoklepac, lažna Marina Tucaković, koja mi se izvinjavala i ljubila u superfinalnoj noći, može da piše tekstove pokojnom Tomi Zdravkoviću! Između ostalog, pikavac u šumi, koja se zapalila, trebalo je da nauči sina da gasi cigaru, a ne da baca i narušava ekologiju Srbije. Kada je lažno mardeljao za druge u Švici, tamo je trebalo da baca pikavce, ali tamo to košta - počela je Kačavenda pa dodala:

Kačavenda ne može da podnese sestre Ahmić Foto: Petar Aleksić

- Što se nje tiče, ona ima glupu snajku, pa ne znam da li je pametnija od nje, da to razume... Čudi me da jedna takva zvezda pisanja tekstova za ultrapopularne pokojne pevače vozi pežoa i da ga je poklonila lažnoj snajki? Neka ide u šumu na edukaciju, ali ne lažnu, nego original, i neka se pozabavi time gde njen sin gasi pikavce, pošto sam ga noćas ugasila kao sveću, kao i njenu snajku. Ja ne odrađujem svoj deo posla, kako ona kaže, već sam srčana, iskrena i sve što sam mislila rekla sam. A što se tiče Stivena Sigala, samo njega i može da ugosti od svetskih zvezda, on ima srpski pasoš... Dobro pa nije ugostila Čak Norisa - u svom stilu nastavlja Milena.

Aneli Ahmić i Luka Vujović nedavno su se verili Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

"Lažna producentkinja"

- Priča da se služim dezinformacijama, a slobodno može da ode na moj Instagram profil, pa da se informiše. Ta lažna producentkinja iz past tensa, koja je posavetovala svog sina, sada nemoj da se vadi da je sin napravio brdo grešaka, jer je sin debil koji je edipovac, sve radio po maminom naređenju... S*rem im se u usta!

Ni Biljanin pomirljiv ton, koji je imala kada je komentarisala Kačavendine izkave o Luki, nije uspeo da je smekša.

Lukina mama Biljana Vujović Foto: Privatna Arhiva

- Što se tiče kafe, mogu na kafu da dođem onog momenta kada se budem imala s*ks sa sa svojim sinom, kako kaže njena buduća snaja! A onda ćemo da se obračunavamo, možemo danas, a možemo i kad on skupi m*da, jer je nebitan! A Biljani, pošto je tako vajni tekstopisac, kao što je Grofica slikarka, od srca želim da u Dubrovniku zajedno sa svojom decom motaju ćevape. Generalno, ako je besposlena, pošto sam ja puna para i izlazim sa svim honorarima, kao i iz prethodne "Elite", može ovoj lažnoj Ceci s dubokim glasom da napiše pesmu, a ja ću je dole potpisati, daću joj na značaju - obećala je Kačavenda.

Kurir/Pink.rs