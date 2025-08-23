Slušaj vest

Učesnica "Elite 8" Aleksandra Nikolić progovorila je o paklu kroz koji prolazi zbog bivšeg muža Uroša, koji je sad u vezi sa bivšom ženom njenog partneraMilovana Minića.

Ona je i tokom rijalitija pričala o njihovom lošem odnosu nakon razvoda i suđenjima koja traju već izvesno vreme.

"Kukavički bezobrazluk"

- Od cele trudnoće do danas sam sa njim u problemu koje je jako teško kazati. Nije opasan, naprotiv, to je onaj kukavički bezobrazluk perfidne osobe koja pokušava da me provedi, a da ga pitaš zašto, to je zato što sam otišla - bila je jasna Aleksandra u emisiji "Intimna pitanja".

- Iz tvoje ove priče, on ne može šest godina da preboli što si otišla - pitao je voditelj.

- Da, da, definitivno da. Sada da ga pitate, on bi rekao da ga ne zanimam. Ja puno praštam i sve to. Ja ništa neću uraditi osim zakonski što treba da bude. Sve je počelo kada sam bila trudna, on je otišao na Ibicu, saznala sam da je bio s drugom ženskom. Ja sam živela u Novom Sadu, on u Somboru, pa su me ucenili da dođem i živim u Somboru. Štedim ga za sve. Znaš šta je najgore?! Najgore je od svega što je on veliki otac. Ja kada sam ostala trudna, on je već bio kritičan. Maltretirao me je konstantno, ja sam o svemu brinula. U Somboru je bio pakao! Čovek je umešan u kriminalne radnje, volela bih da se malo pročačka. Moram na sve načine da se borim! Imao je on i zabrane prilaska, bilo je i nasilja u porodicu. Meni je krivo što je on sada sjajan neki, predstavljao se kao fin i kulturan, a sasvim je jako teška i gadna strana iza onoga što sam proživela s njim - rekla je Aleksandra.

- Je l' si trpela nasilje kada si se porodila - pitao je voditelj.

Psihičko nasilje

- Trpela sam psihičko nasilje. Nikada me nije udario! Jednom je krenuo na mene kao u šali, a jednom je krenuo na mene nožem. Krenuo je nožem jednom na mene, ja sam ga tada prijavila policiji, došli su vatrogasci, morali su da provale. Ja nisam to mogla da dokažem, tri advokata je poslao na mene, ja sam došla sama, jer naravno, znam da sam iskrena. I njegov advokat me je pitao, to nikada neću zaboraviti, pitao me je: "Je l' te je ubo?", ja mu kažem: "Je l' trebao?". Tako da, nije bilo svedoka, pa nisam mogla ništa ni da dokažem. Bilo je svega... - rekla je Aleksandra.

Kurir/Pink