"Pijem tablete za smirenje"

- Još nisam izašla iz bolnice, doktor kaže da to teče kako treba, ali nisam očekivala da će ovako da bude teško. Zatvorena sam cela, ne mogu da pričam, da govorim, otečena sam cela, ne mogu da gledam...Prošli put je ovako bilo, sama anestezija iz nje sam se jedva probudila. Nadam se da će za dva tri dana biti bolje, jako se loše osećam i teško mi je, utiče mi na psihu. Šta reći, katastrofa! Nadam se da će da uspe, sinoć sam popila tablete za smirenje, pa ćemo videti - rekla je ona tada.