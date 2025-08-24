Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Slađa Lazić, poznata pre nedelju dana išla na nekoliko estetskih zahvata, a sada je objavila fotografiju.

Slađa je išla na operaciju nosa i očiju, a lice joj je i dalje prekriveno zavojima.

Slađa Lazić posle operacija
Slađa Lazić posle operacija Foto: Printscreen Instagram

Kako možemo videti ona se brzo vratila svakodnevnim aktivnostima, te je bolovi nisu sprečili da uživa u vožnji motorom.

"Pijem tablete za smirenje"

Podsetimo, Slađa se oglasila iz bolnice nakon operacije.

- Još nisam izašla iz bolnice, doktor kaže da to teče kako treba, ali nisam očekivala da će ovako da bude teško. Zatvorena sam cela, ne mogu da pričam, da govorim, otečena sam cela, ne mogu da gledam...Prošli put je ovako bilo, sama anestezija iz nje sam se jedva probudila. Nadam se da će za dva tri dana biti bolje, jako se loše osećam i teško mi je, utiče mi na psihu. Šta reći, katastrofa! Nadam se da će da uspe, sinoć sam popila tablete za smirenje, pa ćemo videti - rekla je ona tada.

Kurir.rs

