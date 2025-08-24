Slušaj vest

Tokom emisije “Narod pita“ u kojoj su gosti bili aktuelni učesnici “Elite“ došlo je do sukoba između voditelja Darka Tanasijevića i Ivana Marinkovića.

Darko je otkrio kako gleda na celu situaciju sa Ivanom Marinkovićem, ali i na stvari koje su se desile nakon same emisije.

- Treba da bude dinamično i živo, ali uvek bih voleo da prođe bez neprijatnih situacija i vulgarnosti. Ne bih da govorim o situaciji koja se desila tu noć, ali ni o Ivanu, jer se sa njim neću svađati preko medija i portala. Voditelj sam rijalitija, a ne učesnik i svoj život nisam dao na tacni niti primam novac da se o mom životu priča na takav način i ne dozvoljavam nikome da me svojata i upliće u priče u kojima nisam, a ni da koristi mene za međusobne obračune sa drugim protivnicima iz Bele kuće. Nisam bio tamo deset meseci u tom smislu, već u ulozi voditelja. Objektivan sam i ne koristim voditeljsku stolicu za lične animorzitete sa učesnicima, jer nisu oni tu da bih ja njih voleo ili mrzeo, svi su mi jednaki i svima ukazujem poštovanje i očekujem da mi se vrati minimalno. Nisam tu da prevaspitavam bilo koga u četrdeset petoj ili šestoj godini i to moj posao nije i imam pametnijih stvari kojima želim da se bavim – rekao je Darko, a onda otkrio i kako se nosi sa svim ovim situacijama koje su sastavni deo rijaliti programa.

- Bude mi krivo, jer ne vidim razlog zbog čega treba da dođe do neprijatne situacije koja se kasnije provlači kroz čitavu emisiju i samim tim nisam imao uslove za rad. Postao sam nervozan, padne koncetracija jer je lajv program koji traje sedam sati, a vrši se interakcija sa gostima koji su potpuno različiti. Nisam ponosan na to što se desilo, ali nisam mogao to da izbegnem i ostanem imun na neke stvari.

Nakon emisije, Ivan je na društvenoj mreži Instragram podelio klip u kom Anđela Đuričić priča loše stvari o voditelju.

- Ništa novo i ništa što nismo videli do sada, a ja stare novine ne čitam, jer toliko ima materijala da se čita trenutno. Sa Anđelom sam u okej odnosima, jer sarađujemo i ne znam šta su ljudi očekivali posle tih stvari. Voditelj sam ovog projekta, ona je potpisala ugovor za učešće u “Eliti“ i apsolutno sam profesionalan i na tome svako treba da mi čestita, a ne da mi zamera kako sam mogao da pređem. Prvo ko je rekao da sam prešao ili da nisam prešao, to su moje relacije koje se drugih ljudi ne tiču. Sada imamo sasvim normalan i korektan odnos, vidimo se i sarađujemo, ne družimo se privatno i ne idemo na večere – iskren je bio Darko.

O detaljima "Elite 9"

Darko se dotakao i naredne sezone koja će početi sa emitovanjem 6. septembra.

- Čuo sam ovih dana nešto što ni samom sebi nisam mogao na glas da izgovorim, a tek da šapnem nekom drugom. Trebalo mi je vremena da procesuiram šta sam čuo i ukoliko sve bude onako kako sam načuo da će biti, ova sezona će eksplodirati. Ovo što do sada znamo je već ludilo mozga, jer ovo što se zna neko bi sačuvao, a kada ste videli koga je sve Željko Mitrović otkrio da je potpisao ugovor o učešću, zamislite kakva se tek iznenađenja kriju – otkriva Darko i dodaje da postoje aktuelni učesnici koje bi voleo da vidi ponovo.

- Voleo bih da vidim opet Enu Čolić, Milenu Kačavendu, Teodoru Delić bez Bebice, Uroša Stanića i Sofija Janićijević…

