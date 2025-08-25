Slušaj vest

Bivša zadrugarka Aleksandra Subotić uživa u ljubavi sa biznismenom Predragom Pecom Raspopovićem, zvanim Peca Vijagra, a sada se pohvalila neverovatnom vilom koju su uredili nakon što su je kupili 2020. godine.

Njih dvoje su godinama vredno radili na uređenju luksuzne kuće koja se nalazi u okolini Novog Sada, a sada su je skoro pa finiširali.

Kuća je, kako se može videti iz više spratova, a pored glavne zgrade, poseduju i nekoliko pomoćnih u kojima se nalaze teretana, spa centar, garaže...

Vila je izgrađena na velikom placu, koji su Aleksandra i Peca iskoristili pametno, pa je tako izgrađen i bazen, košarkaški teren, ali i dečje igralište.

Aleksandra je usnimila i "stan" na poslednjem spratu kuće koji je sa Pecom sredila za svoju porodicu. Ono što je svakako najlepše u celom prostoru koji je luksuzno uređen jeste nestvarna panorama koja se pruža iz dnevne sobe, sa gotovo staklenog zida.

Bivša rijaliti učesnica se posvetila opremanju i uređivanju enterijera, a poseban naglasak stavila je na velike trpezarijske stolove, kojih ima više u kući, ali i posebno dizajnirane i izrađene garniture...

Osim stan koji je sredila za porodicu, pokazala je i dvorište na ulazu vile, koje je u zelenilu, palmama i posebnom kutku koji podseća na posebno uređene vrtove u Dubaiju.

Pecina afera sa Majom Marinković

Inače, Aleksandra Subotić se svojevremeno razišla od Predraga Pece Raspopovića nakon što ju je on prevario sa njenom tadašnjom najboljom drugaricom, Majom Marinković., napisala je ona kratko.

Peca i Maja nisu krili svoju ljubav, javno su se eksponirali i na društvenim mrežama su neprekidno objavljivali zajedničke trenutke. Aleksandra se tada snimala uplakana i tvrdila kako izdaju neće oprostiti ni svojoj prijateljici, ali ni suprugu. Ipak, Subotićeva mu je oprostila prevaru pa je nastavila život sa njim, a često se na društvenim mrežama hvali luksuzom u kom uživa/

