- Pomirili smo se i sve je ovog puta sjajno! Bez negativnih uticaja funkcionišemo odlično i odnos nam je skladan kao da nikada ničeg lošeg nije ni bilo. Mnogo vremena provodimo zajedno jer smo se tamo navikli jedno na drugo pa nam je sada bezveze kad se odvojimo na par dana - kaže Ena Čolić i otkriva da je upoznala svekrvu Zlatu Petrović.

Ena i Peja uživaju u vezi Foto: Printscreen

U kontaktu

- Zlata me je pred polazak na Kosmaj zvala da joj se javim, jer je otkrila da smo Peja i ja tajno u vezi. Sada smo u kontaktu, ona odobrava naš odnos što mi je i Jovan potvrdio. Kad god se čuju, on mi prenosi njene pozdrave tako da mi je srce puno jer imamo njenu podršku. Žena ima veliko srce pa je oprostila ružne reči i zauvek joj hvala na tome jer zaista prejako volim njenog sina, kao i on mene.

Ena i Peja planiraju zajedno da odu na odmor.

Ena izgladila odnose sa Zlatom Petrović Foto: Petar Aleksić

Zajednički odmor

- Planiramo da otputujemo negde, s obzirom da smo u skladu sa obavezama uspeli da se izmigoljimo samo na dva dana. Ne pravimo trenutno neke veće planove za budućnost sem tih zajedničkih putovanja, ali Peja ima sjajan odnos sa mojim sinom što je meni najbitnija stavka. On je druga osoba u mom životu koju je moj sin upoznao kao mog partnera.

Odgovorila Mošelu Gvozdenoviću na prozivke

Ena Čolić osvrnula se i na izjavu Mišela Gvozdenovića koji ju je, između ostalog nazvao ''nastupačicom''.

Mišel nazvao Enu nastupačicom Foto: Printscreen

- Pogledala sam izjavu Mišela Gvozdenovića pa ću odgovoriti na isti način: Mišela ne poznajem, a nisam o njemu nikad ništa ni čula - zaključila je Ena.

Kurir/Informer