Aca Lukas se oglasio nakon što je Filip Car izneo tvrdnje da je Aleksandra Nikolić plaćena za odnos sa folkerom.



Nakon što je kao bomba odjeknula vest da je starleta Aleksandra Nikolić navodno bila intimna sa folkerom Aleksandrom Acom Lukasom,

porlar Republika stupio je u kontakt sa njim. Lukas se javio vidno besan i poručio da ne želi da komentariše zadrugare.

Ne zna ko je Aleksandra

Foto: Petar Aleksic/Kurir

- Prvo, nemojte me zvati, da li vi znate koga zovete?! Ne znam te osobe! Koga sam ja platio?! Ko je taj?! Šta je to Zadruga?! Da li mislite da mene to zanima?! Lepo napišite, da mi ne postavljate takva pitanja! To da sam nekom dao pare, ja ne plaćam za ljubav!Neću da komentarišem zadrugare neke tamo. Ja sam Aca Lukas, ne Zadruga. Nikada u životu ne plaćam za s*ks! Ne znam ko je to!Niti znam, niti me interesuje, ne znam ni ko je taj Filip Car! Je l' taj Filip Car beše ona budala iz Hrvatske?! I da sam bio, i da nisam,ne znam ko je ona - poručio je Lukas za portal Repuiblika i prekinuo vezu.

Podsetimo, Filip Car na TikToku izneo je tvrdnje o Aleksandri i Lukasu:

- Ja se kunem mojim detetomda je Aca Lukas bio sa Aleksandrom u dva navrata i još joj je pare dao. Toliko sam siguran,

rak pojeo mog oca i moju majku do ujutru ako to nije istina. Oćeš dalje, hoćeš dalje?? - rekao je Filip Car na Tiktoku.

Foto: Instagram

"Ucenjivao me je i pretio"

Filip Čar više puta je negativno komentarisao Aleksandru, nakon čega se ona oglasila na mrežama.



- Pustila sam ga dva dana, ali čovek očigledno želi da nastavi sa svojim izmišljotinama i lažima, ne želim da nastavljam i da se ovo

pretvori u nekakav rijaliti, ali evo par demanta od mene - napisala je Aleksandra Nikolić, pa dodala:

- Jagodina koju spominje, bila sam na rođendanu kod drugarice, a u porukama možete videti kako me naziva i šta mi je sve pisao.U

sledećih par storija se vidi kako me je ucenjivao snimcima, pretio mi, a pošto laže i za policiju i bolnicu, evo i za to dokaza - napisala je

Aleksandra Nikolić, nakon čega je objavila navodno njegove poruke.