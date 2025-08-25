Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Andrej Savković pomirio se sa suprugom, a sada je otkrio da je ona u drugom stanju. Andrej je šokirao javnost kada je otkrio da je stao na ludi kamen sa 20 godina starijom Vanjom, a njih dvoje u više navrata javno govorili da se razvode. Tako je bilo i prethodnih dana, kada je prvo na svom Tiktoku nalogu otkrio da su se posvađali i da želi da se razvede, a bi sada otkrio da su zakopali ratne sekire.

Foto: Printscreen

- Istina je, pomirili smo se sinoć za njen rođendan, a rano jutros smo saznali jednu veliku vest, a to je da je Vanja trudna. Ne mogu da verujem, presrećan sam! Kada mi je saopštila ove vesti nikad veću sreću nisam osećao, pogotovo što je to upravo ona. Sve ostavljamo iza sebe, okrećemo novi list, jer nas čeka velika uloga, a to je svakako roditeljstvo. Već mesec dana je trudna, ne možemo nikako jedno bez drugoga i presrećan sam, ne znam šta bih više rekao - rekao je Andrej.

O razvodu govorio

Podsetimo, Savković je istakao da se razvodi zbog ljubomore.

- Istina je, razveli smo se. Razlog je njena ljubomora koja već prelazi u patologiju što je nešto nenormalno. Juče sam izludeo što mi je merila vreme od prodavnice do kuće, kasnio sam puna tri minuta i posle toga me je nenormalno napala. Nakon toga smo se svađali i mirili, a sinoć smo se ponovo pokačili, a ona je došla u pet ujutru u dnevni boravak gde sam ja spavao i napala me. - Postavila mi je ultimatum da biram između najboljeg prijatelja i nje gde sam rekao da mi je najbolji prijatelj na prvom mestu, pa onda deset praznih mesta i tek onda ona. Niko nije mogao da uskrati druženje sa njim, znam ga od pete godine, uvek je bio uz mene u svakom periodu mog života i kad je bilo dobro i kad je bilo loše - ispričao je tada Andrej za medije.