Danilo Dača Virijević, koji je bio učesnik Elite 8, prijavio se ponovo za rijaliti, pa ćemo ga tako gledati i u novoj sezoni. Dača Virijević je među prvima danas stigao u zgradu Pinka, kako bi snimio profil koji će ga pratiti tokom ulaska u "Elitu 9", a kaže da su mu jedini motiv pare.

- Sad mi je jasno kad kažu ono: "Gde je jedna sezona, tu su dve", tako eto mene ponovo posle mesec i po dana. Ove sezone sam se vratio zbog novca i plan mi je da me narod još malo vidi, pa da krenem kad izađem iz rijalitija, sa svirkama.

Danilo Dača Virijević ulazi u Elitu 9

Kako kaže, ne planira da postane ozbiljan igrač jer za to nisu njegovi roditelji.

- Hoću da se više pustim rijalitija, ne želim da postanem rijaliti igrač. Hoću da se bavim muzikom i da završim više fakultet i donesem mojima diplomu. Moji roditelji uopšte nisu za to da budem u rijalitiju, niti će ikada biti uz mene kada je u pitanju učešće u ovom formatu. Obećavam im da je ovo poslednji put i da ih više neću blamirati. Znate kako je to, oni su sa Kosova pa tamo stalno gledaju komšije i komentarišu im šta sam uradio, za njih je to blam - rekao je on, a onda dodao zašto misli da je uvredio roditelje svojim učešćem.

- Moju mamu su prozivali zbog Sofi, kažu da sam bio loš prema njoj i uglavnom oko tih tema.