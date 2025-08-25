"ULAZIM U ELITU 9 SAMO ZBOG PARA" Dača je novi učesnik rijalitija: Moji su sa Kosmeta, ovo je njima blam
Danilo Dača Virijević, koji je bio učesnik Elite 8, prijavio se ponovo za rijaliti, pa ćemo ga tako gledati i u novoj sezoni. Dača Virijević je među prvima danas stigao u zgradu Pinka, kako bi snimio profil koji će ga pratiti tokom ulaska u "Elitu 9", a kaže da su mu jedini motiv pare.
- Sad mi je jasno kad kažu ono: "Gde je jedna sezona, tu su dve", tako eto mene ponovo posle mesec i po dana. Ove sezone sam se vratio zbog novca i plan mi je da me narod još malo vidi, pa da krenem kad izađem iz rijalitija, sa svirkama.
Kako kaže, ne planira da postane ozbiljan igrač jer za to nisu njegovi roditelji.
- Hoću da se više pustim rijalitija, ne želim da postanem rijaliti igrač. Hoću da se bavim muzikom i da završim više fakultet i donesem mojima diplomu. Moji roditelji uopšte nisu za to da budem u rijalitiju, niti će ikada biti uz mene kada je u pitanju učešće u ovom formatu. Obećavam im da je ovo poslednji put i da ih više neću blamirati. Znate kako je to, oni su sa Kosova pa tamo stalno gledaju komšije i komentarišu im šta sam uradio, za njih je to blam - rekao je on, a onda dodao zašto misli da je uvredio roditelje svojim učešćem.
- Moju mamu su prozivali zbog Sofi, kažu da sam bio loš prema njoj i uglavnom oko tih tema.
Podsetimo, nova sezona Elite počinje 6. septembra u 21 sat.
kurir.rs/blic