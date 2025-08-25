Slušaj vest

Danas je krenulo snimanje profila i predstavljanje kandidata za "Elitu 9", a na Pinku je među prvima došla majka Aleksandre Nikolić i bivša rijaliti učesnica Milosava Pravilović.

Milosava je na samom početku otkrila da se sve dogovorila sa produkcijom, ali da nikome nije rekla da ulazi u rijaliti.

- Čim sam ovde mislim da vam je sve jasno. Pregovarali smo dobro, sa omladinom se može sve dogovoriti - rekla je Milosava na samom početku, pa otkrila kako planira svoje učešće u novoj sezoni i da li će nešto promeniti.

- Promeniću nešto sigurno, dolaze jaki igrači i drago mi je što ću biti sa njima. Biće razni tema, a Boga mi, svega i svačega. Ne moram da ostanem do pobede, bitno je učestvovati. Najbolji neka pobedi. Ja sam kao tri muškarca, borbena žena. Ako sam u pravu, ako nisam ja ću se povući.

1/5 Vidi galeriju Milosava Pravilović Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Pritnscreen

- Ja ne mogu ništa ako i Aleksandra uđe, ona zna kakva je situacija. Neka plače ako treba da plače. Aleksandra je pre par dana išla po malu, ona je poslala govornu poruku da bi volela da me vidi. Ja sam rekla da naravno da može. Došle su zajedno, pričale smo o svemu.

- Ako mi zet uđe imaću sa kim da ratujem. Očekujem njegov ulazak. Niko ne zna da sam danas ovde i da ulazim u Elitu.

Milosava je otkrila koga bi volela da vidi u Eliti.

- Niko mi ne smeta. Maja Marinković je preslatka, Filip Car je legenda, Miljana je super. Nema ko da kaže šta za nju. Sa Ivanom Marinkovićem ću da pijem prvu kafu. To je rijaliti, ja se nisam sa njima zamerala. Volim da sam u dobrim odnosima, ja umem i da se povučem.

Milosava Perunović uvek je uz ćerku Aleksandru Nikolić Foto: Petar Aleksić

Milosava je priznala da li postoji šansa da pronađe ljubav svog života u rijalitiju.

- Nemoguće je da će se desiti ljubav, ja ne padam na to. Za mene treba jedan običan čovek, ne mora biti lepotan, da me ne izneveri, da bude dobar čovek. Pogotovo u mojim godinama, ja sam namazana žena. Može biti samo prijateljstvo.

Kurir/Blic